Слънчево, горещо и с висок риск от пожари остава и през следващите дни

И утре почти навсякъде в Западна и Централна България е обявено предупреждение за опасно високи температури, стойности над 35° на сянка. Максималните температури и в сряда ще останат в интервала от 31° до 38°, в София - около 33°. Ще бъде слънчево, а след временно отслабване на вятъра през нощта, утре отново ще бъде ветровито, с умерен вятър, вече с посока от изток-североизток. Вятърът, високите температури и сухото време са причина за екстремно високият риск от пожари в по-голямата част от страната.

И по Черноморието ще бъде ветровито, с умерен източен вятър. Вълнението на морето ще остане 2-3 бала, с височина на вълните до около един метър. Температурата на морската вода е 26°-27°. Слънчево ще бъде и на морския бряг, с максимални температури от 27° до 29°.

Много добри остават условията за туризъм и разходка в планините и в сряда - почти безоблачно време, със слаб до умерен североизточен вятър.

Много горещо ще остане за пореден ден не само у нас. Код жълто и код оранжево за опасно високи температури е обявено в по-голямата част от Европа, а във Франция, както и на Балканите, има области с предупреждение от третата, най-висока степен, код червено, за температури над 38°. Освен много горещо, почти навсякъде на континента ще бъде почти безоблачно. С валежи и съществено по-хладно ще бъде на Скандинавския полуостров и в Североизточна Европа. Следобедни превалявания са възможни във Франция и Испания.

У нас, и през следващите дни, ще се задържи безоблачно и много горещо с максимални температури в повечето райони над 30°, на места в южните и югозападните части от страната – до 37°-38°. След утре, минималните почти навсякъде, с изключение на Черноморското ни крайбрежие и Югозападна България ще бъдат под 20°.