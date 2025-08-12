Колко сигурно място е американската столица Вашингтон?

Колко несигурна всъщност е американската столица Вашингтон и наистина ли бездомните са такъв голям проблем? Въпросите станаха особено актуални, след като президентът Доналд Тръмп постави полицията във Вашингтон под федерален контрол и нареди разполагането на 800 военни от Националната гвардия в града. Колко ефективен ще бъде т. нар. Ден на освобождението на Вашингтон и какво мислят хората, останали без покрив над главите си?

Флиджет е на 56, спи на улицата от месец март, домът ѝ е изгорял при пожар. Работи за вестник Стрийт Сенс. Той се списва и продава от хора без покрив над главите си. Смята решението на Доналд Тръмп за военни по улиците и опитите за "разчистване" на бездомните за подигравка.

"Не познавам този човек и не искам да го познавам. Знам, че е богат човек, който си играе с онези, които нямат пари", коментира Флиджет Рипи, бездомна от Вашингтон.

Доналд Тръмп аргументира решението си за извънредно положение в американската столица така:

"Нашата столица е превзета от насилнически банди и кръвожадни престъпници, скитащи тълпи от подивели младежи, дрогирани маниаци и бездомни хора. Ние няма да позволим това да продължава. Няма да го търпим", заяви американският президент.

И обеща: Вашингтон ще стане "по-сигурен и по-красив" отвсякога. Кметът на града контрира, че престъпността е с най-ниски нива от последните 30 години. Решението на Тръмп за засилено полицейско присъствие предизвика негодувание сред жителите на Вашингтон.

"Абсолютно не съм съгласна, че този град е опасен. Живея тук от 50 години, тук е сигурно. Тук съм отгледала децата си. В по-голямо безопасност сме, когато познаваме съседите си, дори бездомните, и когато отношенията ни се основават на уважение - в това вярвам", сподели Селест Валенте, жител на Вашингтон.

В пост в социалната си мрежа Тръмп написа, че бездомните трябва "незабавно" да се изнесат от Вашингтон. Не е ясно обаче къде трябва да отидат. Медии напомнят, че в реч, произнесена преди 3 години, той предлага бездомните да бъдат настанени в палатки с "високо качество", разположени на евтини терени извън градовете и да имат гарантиран достъп до санитарни помещения и медицински грижи.

Преди около месец обаче Тръмп подписа заповед, която улеснява задържането на бездомници, а преди по-малко от седмица нареди мобилизацията на заети в редица федерални служби, за да се ограничи безпрецедентният пик на престъпността, както самият Тръмп казва.

И няма как за нея да са отговорни бездомниците, коментират от местна НПО. Предоставят следните данни: Във Вашингтон, чието население е около 700 000 души, регистрираните бездомни са малко над 3780. Повечето са настанени в общински жилища или приюти.

От организацията признават, че около 800 спят по улиците. А по данни на местните власти бездомниците във Вашингтон са с 9% по-малко, отколкото по същото време преди година.