БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца...
Чете се за: 02:52 мин.
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Чете се за: 02:32 мин.
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Колко сигурно място е американската столица Вашингтон?

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Запази

Престъпността и бездомниците

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Колко несигурна всъщност е американската столица Вашингтон и наистина ли бездомните са такъв голям проблем? Въпросите станаха особено актуални, след като президентът Доналд Тръмп постави полицията във Вашингтон под федерален контрол и нареди разполагането на 800 военни от Националната гвардия в града. Колко ефективен ще бъде т. нар. Ден на освобождението на Вашингтон и какво мислят хората, останали без покрив над главите си?

Флиджет е на 56, спи на улицата от месец март, домът ѝ е изгорял при пожар. Работи за вестник Стрийт Сенс. Той се списва и продава от хора без покрив над главите си. Смята решението на Доналд Тръмп за военни по улиците и опитите за "разчистване" на бездомните за подигравка.

"Не познавам този човек и не искам да го познавам. Знам, че е богат човек, който си играе с онези, които нямат пари", коментира Флиджет Рипи, бездомна от Вашингтон.

Доналд Тръмп аргументира решението си за извънредно положение в американската столица така:

"Нашата столица е превзета от насилнически банди и кръвожадни престъпници, скитащи тълпи от подивели младежи, дрогирани маниаци и бездомни хора. Ние няма да позволим това да продължава. Няма да го търпим", заяви американският президент.

И обеща: Вашингтон ще стане "по-сигурен и по-красив" отвсякога. Кметът на града контрира, че престъпността е с най-ниски нива от последните 30 години. Решението на Тръмп за засилено полицейско присъствие предизвика негодувание сред жителите на Вашингтон.

"Абсолютно не съм съгласна, че този град е опасен. Живея тук от 50 години, тук е сигурно. Тук съм отгледала децата си. В по-голямо безопасност сме, когато познаваме съседите си, дори бездомните, и когато отношенията ни се основават на уважение - в това вярвам", сподели Селест Валенте, жител на Вашингтон.

В пост в социалната си мрежа Тръмп написа, че бездомните трябва "незабавно" да се изнесат от Вашингтон. Не е ясно обаче къде трябва да отидат. Медии напомнят, че в реч, произнесена преди 3 години, той предлага бездомните да бъдат настанени в палатки с "високо качество", разположени на евтини терени извън градовете и да имат гарантиран достъп до санитарни помещения и медицински грижи.

Преди около месец обаче Тръмп подписа заповед, която улеснява задържането на бездомници, а преди по-малко от седмица нареди мобилизацията на заети в редица федерални служби, за да се ограничи безпрецедентният пик на престъпността, както самият Тръмп казва.

И няма как за нея да са отговорни бездомниците, коментират от местна НПО. Предоставят следните данни: Във Вашингтон, чието население е около 700 000 души, регистрираните бездомни са малко над 3780. Повечето са настанени в общински жилища или приюти.

От организацията признават, че около 800 спят по улиците. А по данни на местните власти бездомниците във Вашингтон са с 9% по-малко, отколкото по същото време преди година.

#Доналд Тръмп #САЩ #бездомници #Вашингтон #военни #престъпност #сигурност

Последвайте ни

ТОП 24

Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
1
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
САЩ и Китай си стиснаха ръцете
2
САЩ и Китай си стиснаха ръцете
"Демократи за силна България": Заплаха за сигурността на държавата е откриване на Генерално консулство на Руската федерация във Варна
3
"Демократи за силна България": Заплаха за сигурността на...
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе - битката продължава
4
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе - битката...
"Абсолютно безобразие": Капитанът на самолета е малък диктатор
5
"Абсолютно безобразие": Капитанът на самолета е малък...
Пожарът в Пирин не стихва
6
Пожарът в Пирин не стихва

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: САЩ

САЩ и Китай удължиха търговското примирие с още 90 дни
САЩ и Китай удължиха търговското примирие с още 90 дни
ЕС без Унгария: Украйна трябва сама да решава съдбата си ЕС без Унгария: Украйна трябва сама да решава съдбата си
Чете се за: 03:35 мин.
Митническият апокалипсис между САЩ и Китай се отложи с нови 90 дни (ОБЗОР) Митническият апокалипсис между САЩ и Китай се отложи с нови 90 дни (ОБЗОР)
Чете се за: 03:17 мин.
САЩ и Китай си стиснаха ръцете САЩ и Китай си стиснаха ръцете
Чете се за: 01:00 мин.
Тръмп очаква "конструктивна" среща с Путин Тръмп очаква "конструктивна" среща с Путин
Чете се за: 01:40 мин.
Мерки срещу престъпността: Тръмп разполага 800 войници от Националната гвардия във Вашингтон Мерки срещу престъпността: Тръмп разполага 800 войници от Националната гвардия във Вашингтон
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три държави
От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Големият пожар край Сунгурларе е почти овладян, евакуираните от с. Скала се върнаха в домовете си Големият пожар край Сунгурларе е почти овладян, евакуираните от с. Скала се върнаха в домовете си
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Борбата с огъня в Пирин: Заради върхово горене гасят само хеликоптери, екипите са изтеглени Борбата с огъня в Пирин: Заради върхово горене гасят само хеликоптери, екипите са изтеглени
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Срещу пожарите: От 2022 г. има системи за гасене от въздух - защо не се използват? Срещу пожарите: От 2022 г. има системи за гасене от въздух - защо не се използват?
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
От 2026 г. – въвежда се и 24-часова винетка
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
От днес мобилно приложение показва цените на лекарствата в аптеките...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Как военният дрон е достигнал плажа в Созопол?
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
САЩ и Китай удължиха търговското примирие с още 90 дни
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ