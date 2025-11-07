Роби Кийн: Отборният дух спечели мача

Старши треньорът на Ференцварош остана доволен от видяното при победата с 3:1 над Лудогорец в среща от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа. Бившият нападател на Тотнъм сподели, че той и играчите му са фокусирани само върху следващия мач и не мислят за следващия етап в турнира.

„От първата минута показахме много добра игра. Знаех, че отборният дух ще спечели мача и за щастие резервите също се включиха много добре. На всеки мач има напрежение, не върху мен. Фокусирани сме да спечелим всеки мач. Ако бяхме загубили последните 4 например, щеше да има напрежение. Знаехме, че Лудогорец не е в лесна ситуация, затова се опитахме бързо да вкараме гол в началото, за да ги пречупим. Що се отнася до амбициите ни – фокусирани сме само върху следващия мач. Не трябва да гледаме по-далеч от това“, коментира Кийн.

След 4 кръга Ференцварош е на трето място в класирането с актив от 10 точки. В следващия кръг унгарците гостуват на Фенербахче.