Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на рафинерията в Бургас

Новината за провалената сделка за продажбата на "Лукойл" отекна и в парламента днес. Ето какви бяха реакциите на основните политически сили.

Ивайло Мирчев - ПП-ДБ: "Ситуацията става изключително опасна за страната и съм учуден с какво спокойствие това нещо се приема в парламента. Две седмици след налагането на санкциите никой от правителството не е дошъл в НС да уведоми народните представители какво смята да прави държавата и какъв е плана на държавата за справяне с кризата с горива. Поради тази причина внесохме извънредно искане току-що с колегите да има закрито изслушване на премиер, на министър на икономиката и на министъра на енергетиката."

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Ще ви обобщя, че се поема пълния контрол, особен управител, немски модел. Следа като се съберем партиите в мнозинството, мисля че ще бъде избран такъв, който да се справи перфектно са тази задача. Ще има право и на продажба. Гоним до 21 ноември всичко да е приключило. Тактиката, която сме възприели е парите от продажбата да отидат в специална сметка. Тя си е на руската компания, но няма да могат да я ползват, така както в Германия, в Белгия."

Радослав Рибарски - ПП-ДБ: "Беше свикана извънредна енергийна комисия за 9:10 ч., която беше проведена без да се изчакат всички партии. Буквално мнозинството си е свикало комисия, събрало се е преди уречения час и са приели законопроект, който разширява правомощията на особения управител. Вместо в момента да изслушваме премиер и ресорните вицепремиери, ние се занимаваме с панически действия на управляващите в посока на "Лукойл".

Делян Пеевски - председател на ДПС: "Виждам истерията на партията на пуделите и на "Лукойл". Това трябваше да приключи преди 2 години, но тогава лицето Ники-Мики, който тогава, за съжаление на България, каза че ще си подаде оставката и ще напуснат сглобката, ако това се случи, затова сега трябва да се действа много бързо. Няма никакви проблеми. Запаси има. Спряхме износа. Хората ще имат гориво. Истерии има само в партията на "Лукойл". Трябва да знаят, пачки няма да има. Надявам се като влезе особения управител в "Нефтохим" да се види и какви пари са взимали, кой е ходил в офисите на тази компания."

Костадин Костадинов - председател на "Възраждане": "В момента, в който българската държава в лицето на Пеевски и на Борисов посегне на този актив, тя ще си създаде много сериозни проблеми. 1во, защото ще бъдат конфискувани българските активи в Русия, но след това ще има и съдебни дела срещу нас, ще има същите съдебни дела и от страна на ING, които са собствениците на "Лукойл".

Радостин Василев - председател на МЕЧ: "Прави се национализация - насилствено отнемане на собственост върху търговско предприятие "Лукойл" от страна на държавата с назначаването на т. нар. особен управител."

снимки: БТА