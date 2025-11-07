БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на рафинерията в Бургас

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Запази

Реакции в парламента след провалената сделка за продажбата на компанията

рисковете блокиране сделката лукойл
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Новината за провалената сделка за продажбата на "Лукойл" отекна и в парламента днес. Ето какви бяха реакциите на основните политически сили.

Ивайло Мирчев - ПП-ДБ: "Ситуацията става изключително опасна за страната и съм учуден с какво спокойствие това нещо се приема в парламента. Две седмици след налагането на санкциите никой от правителството не е дошъл в НС да уведоми народните представители какво смята да прави държавата и какъв е плана на държавата за справяне с кризата с горива. Поради тази причина внесохме извънредно искане току-що с колегите да има закрито изслушване на премиер, на министър на икономиката и на министъра на енергетиката."

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Ще ви обобщя, че се поема пълния контрол, особен управител, немски модел. Следа като се съберем партиите в мнозинството, мисля че ще бъде избран такъв, който да се справи перфектно са тази задача. Ще има право и на продажба. Гоним до 21 ноември всичко да е приключило. Тактиката, която сме възприели е парите от продажбата да отидат в специална сметка. Тя си е на руската компания, но няма да могат да я ползват, така както в Германия, в Белгия."

Радослав Рибарски - ПП-ДБ: "Беше свикана извънредна енергийна комисия за 9:10 ч., която беше проведена без да се изчакат всички партии. Буквално мнозинството си е свикало комисия, събрало се е преди уречения час и са приели законопроект, който разширява правомощията на особения управител. Вместо в момента да изслушваме премиер и ресорните вицепремиери, ние се занимаваме с панически действия на управляващите в посока на "Лукойл".

Делян Пеевски - председател на ДПС: "Виждам истерията на партията на пуделите и на "Лукойл". Това трябваше да приключи преди 2 години, но тогава лицето Ники-Мики, който тогава, за съжаление на България, каза че ще си подаде оставката и ще напуснат сглобката, ако това се случи, затова сега трябва да се действа много бързо. Няма никакви проблеми. Запаси има. Спряхме износа. Хората ще имат гориво. Истерии има само в партията на "Лукойл". Трябва да знаят, пачки няма да има. Надявам се като влезе особения управител в "Нефтохим" да се види и какви пари са взимали, кой е ходил в офисите на тази компания."

Костадин Костадинов - председател на "Възраждане": "В момента, в който българската държава в лицето на Пеевски и на Борисов посегне на този актив, тя ще си създаде много сериозни проблеми. 1во, защото ще бъдат конфискувани българските активи в Русия, но след това ще има и съдебни дела срещу нас, ще има същите съдебни дела и от страна на ING, които са собствениците на "Лукойл".

Радостин Василев - председател на МЕЧ: "Прави се национализация - насилствено отнемане на собственост върху търговско предприятие "Лукойл" от страна на държавата с назначаването на т. нар. особен управител."

снимки: БТА

#сделка за "Лукойл" # Народно събрание #"Лукойл Нефтохим Бургас" #продажба на "Лукойл" #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"
2
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото "Вая" в Бургас
3
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото "Вая" в Бургас
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София
4
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на...
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026 година
5
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026...
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
6
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: Бизнес

Управляващите внесоха законопроект за особен управител в "Лукойл" - България
Управляващите внесоха законопроект за особен управител в "Лукойл" - България
Асен Василев, ПП-ДБ: Оттеглянето от сделката за "Лукойл" е силно притеснително Асен Василев, ПП-ДБ: Оттеглянето от сделката за "Лукойл" е силно притеснително
Чете се за: 03:57 мин.
Съдбата на Бюджет 2026: Властта и бизнесът възстановиха диалога си за парите за догодина (ОБЗОР) Съдбата на Бюджет 2026: Властта и бизнесът възстановиха диалога си за парите за догодина (ОБЗОР)
Чете се за: 07:00 мин.
Започва същинският етап на търга за изграждането на Терминал 3 на столичното летище (СНИМКИ) Започва същинският етап на търга за изграждането на Терминал 3 на столичното летище (СНИМКИ)
Чете се за: 01:52 мин.
Представители на правителството и работодатели обсъдиха проектобюджета за 2026 г. Представители на правителството и работодатели обсъдиха проектобюджета за 2026 г.
Чете се за: 02:05 мин.
Липса на кадри в Банско преди старта на зимния сезон Липса на кадри в Банско преди старта на зимния сезон
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на рафинерията в Бургас
Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Бюджетът на раздора: Управляващи и опозиция в нов спор за план-сметката Бюджетът на раздора: Управляващи и опозиция в нов спор за план-сметката
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Кола се вряза в сергии на кооперативния пазар в Казанлък (СНИМКИ) Кола се вряза в сергии на кооперативния пазар в Казанлък (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Антон Златанов: Зачестяват неподчиненията на трафикантите на мигранти
Чете се за: 04:37 мин.
Общество
Спират разделното събиране на отпадъци в 16 столични района
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Дъждовно време и в петък
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ