Управляващите внесоха законопроект за особен управител в "Лукойл" - България

Управляващите са внесли тази сутрин в парламента промени в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски представител в "Лукойл" - България. Вносители са депутати от "ДПС-Ново начало", ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и "БСП-Обединена левица", според справка на интернет страницата на Народното събрание.

Наложените санкциите над активите на "Лукойл" ОAO реално ще доведат до спиране работата на рафинерия "Нефтохим" в Бургас поради отказ на всички контрагенти да извършват плащания с дружествата, собственост на "Лукойл" ОАО в България, се посочва в мотивите. Ситуацията обективно изисква разширяване на правомощията на особения търговски управител, предвиден в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, тъй като фактическата постановка в момента е много по-различна от хипотезите, допускани при въвеждането на тази фигура. Настоящият законопроект за изменение и допълнение ще позволи особеният търговски управител реално да продължи абсолютно всички операции на рафинерията и другите обекти на "Лукойл“ в България, така че те да работят и след 21 ноември 2025 г., се посочва в аргументите. Немският модел, който вече реално е получил изключение от санкциите, на практика е инкорпориран в този законопроект, отбелязват вносителите.

Според промените индивидуалните административни актове на министъра на икономиката и индустрията, издавани по реда на този закон, подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, освен предвидените изключения.

Вносителите предлагат да бъде отменена разпоредбата в закона, според която особеният търговски управител се назначава за срок от 6 месеца, като този срок може да бъде удължен еднократно за същия срок, както и да отпадне текстът, според който правомощията на особения търговски управител могат да се осъществяват от няколко лица, но не повече от трима.

Към досегашните изисквания за назначаването на особения управител се добавят и нови - да не е съпруг на лице, участващо в управлението или в надзорен орган на лице, опериращо критична инфраструктура, както и на лице, извършващо съхраняване, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход и да няма родство с тях по права линия, по съребрена линия — до шеста, а по сватовство — до трета степен. Друго изискване е да не се намира с лицето, опериращо критична инфраструктура, с лицето, извършващо съхраняване, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, в отношения, които пораждат основателно съмнение за неговото безпристрастие.

Предвижда се от датата на назначаване на особения търговски управител от Министерския съвет акционерите, съдружниците и едноличният собственик на капитала на лицето, опериращо критичната инфраструктура, и на лицето, извършващо съхраняване, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, да не могат да упражняват правото на глас или правата си на едноличен собственик на капитала, както и да се разпореждат с акциите или дяловете си в капитала.