Бюджетът на раздора: Управляващи и опозиция в нов спор за план-сметката

Бюджетът за следващата година отново скара управляващи и опозиция. Ето какви бяха политическите коментари днес.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Имахме много хубав разговор и възстановихме диалога и аз съжалявам, че месеци наред и тях ги е нямало, а пък търпят критики хората в правителството, но това е тема, която сме затворили вчера. И понеже ГЕРБ е партия, която защитава най-вече малкия и среден бизнес, разбира се и големите работодатели, но това е златната кокошка, която дава яйцата за парите в бюджета и диалогът с тях е задължителен, със синдикатите също."

Асен Василев, председател на ПП: "Това, което се случи по време на бюджетите, които аз конструирах е всички тези касички бяха затворени и парите отидоха в заплати и пенсии, а това, което виждаме в момента е опит заплатите и пенсиите да се намалят. Въпросът е, че в момента всички работещи и всички фирми ще платят, за да може да се напълнят касичките на Пеевски. И истинския въпрос дали този бюджет въобще ще бъде внесен в този вид всъщност се свежда до това ще гласува ли Борисов бюджета на Пеевски и ще си плюе ли на реномето на дясна партия, която не вдига данъците."

Делян Пеевски, председател на ДПС: "Бюджетът ще бъде приет, ако имат нещо да кажат, ще си го кажат. Ние сме на нашите позиции. Нашите позиции са всичко за хората."

