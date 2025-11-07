От АОБР излязоха с позиция за проектобюджета

След като бойкотираха заседанието на Тристранния съвет в сряда, а вчера се срещнаха с ръководството на ГЕРБ и с представители на финансовото министерство, днес от Асоциацията на работодателите излязоха с позиция, в която изразяват възмущение от изказвания на депутати спрямо бизнеса.



Те припомнят, че бюджетът се пълни от техните данъци, а с парите се издържат държавната администрация, силовите структури, съдебната власт и самите народни представители. Посочват, че с предложението си правителството за предлагания проектобюджет ощетява пряко и всеки работещ в реалния сектор с между 10 и 100 лева на месец, които ще отидат за поредно увеличение на заплатите на държавни служители.



От Асоциацията са разочаровани от забравените обещания за запазване на данъците и оптимизация на администрацията и определят предлаганата план-сметка като бюджет на статуквото. И заявяват, че ако предприятията са източвани, а не подкрепяни, икономиката ни ще рухне.

Бизнесът настоява за пълноценно възстановяване на социалния диалог и уважение към труда на всички заети в реалния сектор.