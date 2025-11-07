БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От АОБР излязоха с позиция за проектобюджета

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Общество
Запази
параметрите бюджет 2026 остри критики опозицията синдикатите работодателите
Слушай новината

След като бойкотираха заседанието на Тристранния съвет в сряда, а вчера се срещнаха с ръководството на ГЕРБ и с представители на финансовото министерство, днес от Асоциацията на работодателите излязоха с позиция, в която изразяват възмущение от изказвания на депутати спрямо бизнеса.

Те припомнят, че бюджетът се пълни от техните данъци, а с парите се издържат държавната администрация, силовите структури, съдебната власт и самите народни представители. Посочват, че с предложението си правителството за предлагания проектобюджет ощетява пряко и всеки работещ в реалния сектор с между 10 и 100 лева на месец, които ще отидат за поредно увеличение на заплатите на държавни служители.

От Асоциацията са разочаровани от забравените обещания за запазване на данъците и оптимизация на администрацията и определят предлаганата план-сметка като бюджет на статуквото. И заявяват, че ако предприятията са източвани, а не подкрепяни, икономиката ни ще рухне.

Бизнесът настоява за пълноценно възстановяване на социалния диалог и уважение към труда на всички заети в реалния сектор.

#АОБР #проектобюджет #бизнес

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"
2
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото "Вая" в Бургас
3
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото "Вая" в Бургас
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София
4
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на...
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026 година
5
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026...
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
6
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: У нас

Кола се вряза в сергии на кооперативния пазар в Казанлък (СНИМКИ)
Кола се вряза в сергии на кооперативния пазар в Казанлък (СНИМКИ)
Президентът Румен Радев говори по актуални теми Президентът Румен Радев говори по актуални теми
Чете се за: 00:22 мин.
Бюджетът на раздора: Управляващи и опозиция в нов спор за план-сметката Бюджетът на раздора: Управляващи и опозиция в нов спор за план-сметката
Чете се за: 02:05 мин.
Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на рафинерията в Бургас Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на рафинерията в Бургас
Чете се за: 03:50 мин.
Задържаха десетки старинни монети, скрити в автомобил край Малко Търново Задържаха десетки старинни монети, скрити в автомобил край Малко Търново
Чете се за: 01:12 мин.
Трима мъже са задържани за крупна кражба на пари и злато от частен имот Трима мъже са задържани за крупна кражба на пари и злато от частен имот
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на рафинерията в Бургас
Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Бюджетът на раздора: Управляващи и опозиция в нов спор за план-сметката Бюджетът на раздора: Управляващи и опозиция в нов спор за план-сметката
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Кола се вряза в сергии на кооперативния пазар в Казанлък (СНИМКИ) Кола се вряза в сергии на кооперативния пазар в Казанлък (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Антон Златанов: Зачестяват неподчиненията на трафикантите на мигранти
Чете се за: 04:37 мин.
Общество
Спират разделното събиране на отпадъци в 16 столични района
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Дъждовно време и в петък
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ