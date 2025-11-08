480 деца бежанци изчезват за година от България

9 граждани на Афганистан, натъпкани в автомобил с румънска регистрация. Това не е началото на поредния епизод от криминалния сериал. Това е реалността, която българските каналджии създават.

Шест са жертвите на поредния инцидент с мигранти в страната. А случаят от морския град дори не е единствения за седмицата. Във вторник 7 китайци бяха открити натъпкани в метален контейнер на граничния пункт при Кулата. И ако те ви звучат екзотични, към българските граници се запътват и далеч по-неочаквани нации. От Държавната агенция по бежанците разказват, че настоящият случай с азиатците не е прецедент.

Иван Иванов, председател на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет: "Имали сме, разбира се, и хора и от Хаити, и от Япония, от Сингапур дори. Така че екзотика в този процес съществува, разбира се".

През седмицата станаха известни няколко случая на каналджийство, но не по-малък е проблемът с децата бежанци и мигранти, чиито родители липсват. От фондация „Рийчаут“ алармират, че младежи от бежанските центрове в страната изчезват изведнъж. Кристина Гологанова обучава такива деца на български език всяка седмица.

Кристина Гологанова, фондация "Рийчаут": "Това е много сериозен и много дългогодишен проблем. Той започна преди около 10 години с началото на войната в Сирия. Както си работим с тях, те идват тук, виждаме детето, то идва на урок по български, провежда се урокът, то си отива, знаем, че се е прибрало, и след няколко дни, просто за следващият урок то не се появява и разбираме, че него вече го няма. Този феномен на изчезващите непридружени деца не се наблюдава само в България, той се наблюдава и в други европейски държави.

От началото на годината 480 такива младежи са напуснали нерегламентирано сигурните зони за деца бежанци в страната. Една от причините е желанието им да се съберат със семействата си. Другата възможна хипотеза е натискът от каналджии.

Иван Иванов: "Тези сигурни зони са изградени в Харманли, в "Овча купел" и във Военна рампа. В момента те са запълнени също някъде на около 20-22%. Около 480 деца през последната година са напуснали тези центрове без, разбира се, разрешение. Най-вероятно с една единствена цел — да бъдат преведени в трети страни. Ние работим в много близко взаимодействие с органите на Министерството на вътрешните работи. Веднага подаваме сигнал". Кристина Гологанова: "В последно време ние имаме сигнали за непридружени деца, които имат решение за събиране на семейство. Тоест, държавата е предоставила статут на тези деца и е разрешила те да бъдат събрани със своите родители. И някъде по веригата на тази административна процедура нещата се скъсват и родителите им не могат да дойдат в България". Иван Иванов: "Ние успешно извършваме процедури по събиране на семейства, така че това не е основната причина. Предполагам, че по-скоро говорим за трафик на хора и може би до известна степен касае въпроса на интеграцията". Кристина Гологанова: "Ние не можем да спрем всички деца. Това е ясно. Виждаме го и от държави, които правят много по-големи опити от нас. Защото в крайна сметка тук става въпрос за каналджийство, за незаконна дейност".

Така стотици деца са поставяни в риск, без да е ясно по какъв начин минават границата и стигат ли действително при своите близки. Някои от тях могат да последват съдбата на загиналите в четвъртък бежанци от Афганистан. И въпреки случаите от последните дни, намалява желанието на бежанци и мигранти да влязат в България. Центровете за настаняване пък са пълни на около 20%.

Иван Иванов: "В момента центровете са запълнени с около 20% от техния капацитет. Тоест можем да направим заключението, че няма сериозен миграционен натиск. През 2024 година сме имали малко над 11 000 молби на търсещи международна закрила, докато от началото на тази година броят е малко над 3300 човека. Това е между 3 и 4 пъти по-малко. Средно с около 70% е намален броят на търсещите международна закрила".

Докато потоците от Сирия намаляват заради стабилността в страната, се увеличават мигрантите от Северна Африка.

Иван Иванов: "Тенденцията по отношение на Афганистан и Ирак е почти същата. Имаме известно увеличение на търсещи закрила бежанци от Магреб - най-вече от Мароко, от Египет и от Тунис. Но това са преди всичко икономически мигранти".

А как интегрираме бежанците и мигрантите у нас? От екипа на Кристина Гологанова за поредна година създават специални учебници по български език за такива деца. Тази година заедно с Националната полиция те издават помагало за правилата по пътищата.

Кристина Гологанова: "Ние сме създадени, за да подпомагаме деца, които са в някаква рискова ситуация или които са уязвими, които имат нужда от подкрепа".

Учебните пособия са безплатни и са предназначени именно за деца бежанци и мигранти. А групата деца, които учат български във фондацията, за която разказваме, създават и албум с ретро снимки на столицата.

Кристина Гологанова: "В последната година, година и половина, украинските деца са по-малко. Повечето деца, с които в момента работим, са от Сирия, от Афганистан, от Иран. Много голяма част от тях са непридружени. В последните години възрастта пада - има 12-13-годишни, дори и по-малки - 9-10-годишни деца".

От Агенцията за бежанците виждат справянето с възможните проблеми на уязвимата група чрез интеграция и създават специални места за деца бежанци и мигранти в четири общини.

Иван Иванов: "Именно община Ивайловград, община Бургас, община Малко Търново и община Тунджа. Да се изградят жилища, където тези деца да живеят в домашна среда с грижите на възпитатели и специалисти, за да почувстват домашен уют, който да им позволи да се адаптират в нашето общество".

От неправителствения сектор признават, че традиционно комуникацията с държавата не е цветуща и призовават за инвестиции в социалната сфера.

Кристина Гологанова: "Бих казала изобщо на държавата, че трябва да подобряваме социалната си система. И то не само за бежанците, а за всички уязвими хора, които са част от нашето общество - ако щете и за хората с увреждания".

И докато държавата и доброволците правят опити за промяна, бизнесът с каналджийство не си почива. В началото на седмицата полицията разкри група за трафик на мигранти, използвала фалшиви униформи на МВР. Трафикантите организирали транспорта през България до сръбската граница.

Автор: Петър Желев