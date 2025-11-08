По настояване на АПИ: Отмениха Рали "Пампорово"

Планинското Рали "Пампорово", което трябваше да се проведе днес и утре в района на Смолян, беше отменено. Причината е пристигнало в последния момент писмо от АПИ, с което се отказва разрешение за ползването на планинските пътища, предвидени за скоростните етапи. Мотивите са, че пътните отсечки са в режим на зимно поддържане, вече са третирани с пясък и химикали, което води до опасност при шофиране с високи скорости.

В състезанието бяха готови да участват 30 екипажа, сред тях и 4 международни. То трябваше да бъде и финален кръг от Националния рали шампионат. Днес състезатели и организатори се събраха на импровизиран протест в Пампорово.

„В последния момент ние не можем да реагираме по никакъв начин. А реално погледнато е тъжно за тези всички хора, които са тука с екипажите си, пилотите са инвестирали страхотни суми, за да са тука. Организаторите сме стотици хора, на мене ми е наистина болно, защото аз месеци наред се занимавам с организацията на това рали и реално погледнато труда на всички хора отива по дяволите“, коментира пред БНТ Тодор Мелемов, директор на състезанието.

„Това е нелепо, ние сме направили организация буквално от месеци наред, идваме тук готови за старт, започва опознаването, официалната част и получаваме отказ от Агенция пътна инфраструктура. Това аз го считам като удар върху автомобилния спорт и върху цялата наша гилдия, това означава, че ние не можем да практикуваме този спорт“, добави Добрин Борисов, автомобилен състезател.

Коментар по темата направи и Калоян Станчев, председател на Автомобилната федерация.