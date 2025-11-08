СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал "Орландовци"

От СДВР разбиха депо за съхранение на марихуана. В промишлена сграда в столичния квартал "Орландовци" са намерени 71 кашона от наркотика, както и 13 броя вакуумирани пликове с тревиста маса.

Количеството е рекордно за последните месеци. Достъпът до помещенията е бил ограничен.

Задържани са двама мъже на 64 и 46 години - криминално проявени. Единият от тях е с повдигнато обвинение. От полицията работят по установяването на още лица, свързани с депото за марихуана, което по първоначални данни е работило поне от няколко месеца.