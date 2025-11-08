БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал "Орландовци"

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Количеството е рекордно за последните месеци

сдвр разби депо съхранение марихуана столичния квартал орландовци
От СДВР разбиха депо за съхранение на марихуана. В промишлена сграда в столичния квартал "Орландовци" са намерени 71 кашона от наркотика, както и 13 броя вакуумирани пликове с тревиста маса.

Количеството е рекордно за последните месеци. Достъпът до помещенията е бил ограничен.

Задържани са двама мъже на 64 и 46 години - криминално проявени. Единият от тях е с повдигнато обвинение. От полицията работят по установяването на още лица, свързани с депото за марихуана, което по първоначални данни е работило поне от няколко месеца.

"Не е намерено оборудване за отглеждане на марихуана. Сами лицата са съхранявали готовата продукция.

БНТ: Марихуаната за вътрешния пазар ли е били или за износ?

Това се изяснява към настоящия момент. Количеството наистина е доста голямо и вероятността една част от наркотичното вещество да е било за износ е наистина голямо. Говорим за над 150 кг. марихуана. Това, което е изследвано показва, че качеството е наистина добро", каза Никола Шопов, началник група сектор "Наркотици" СДВР.

