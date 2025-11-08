Националният съвет на "Продължаваме Промяната" избра Николай Денков за заместник-председател на партията

Днес бяха приети и правилата за работа на създадената през септември Етична комисия
Националният съвет на "Продължаваме промяната" избра Николай Денков за зам.-председател на партията. Предложението е на лидера на формацията Асен Василев и бе очаквано, след промените в устава, гласувани от Общото събрание тази есен.
Днес бяха приети и правилата за работа на създадената през септември Етична комисия, която трябва да разследва сигнали за корупция и нарушения в партията и да предприема необходимите действия за тяхното отстраняване.
"С това преходът от предишното към новото ръководство приключи. Искам веднъж завинаги да се прекратят тези опити за интриги, слухове и всякакви други пробелеми. Приехме, както по устав трябваше да бъде, етични правила, които още бъдат публикувани на уебсайта на ПП, които са задължителни за всички наши членове, както и начинът, по който ще работи Етичната комисия - ще обработва сигнали, предлага наказания", каза Николай Денков, заместник-председател на ПП.