Националният съвет на "Продължаваме Промяната" избра Николай Денков за заместник-председател на партията

Националният съвет на "Продължаваме промяната" избра Николай Денков за зам.-председател на партията. Предложението е на лидера на формацията Асен Василев и бе очаквано, след промените в устава, гласувани от Общото събрание тази есен.

Днес бяха приети и правилата за работа на създадената през септември Етична комисия, която трябва да разследва сигнали за корупция и нарушения в партията и да предприема необходимите действия за тяхното отстраняване.