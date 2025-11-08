Благотворителна модна разпродажба се провежда този уикенд в София

Благотворителна модна разпродажба, организирана от сдружение "Вяра в добрите хора" се провежда този уикенд в София. Техни партньори са фондация "Подай ръка".

В разпродажбата участват магазини, които предлагат дрехите си на по-ниски цени и дават процент от печалбата за каузата. На базара има и дрехи, дарени от хора, подкрепящи инициативата. Със събраните средства се осигурява прехрана и лекарства на нуждаещи се възрастни хора.