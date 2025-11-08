Благотворителна модна разпродажба се провежда този уикенд в София

Със събраните средства се осигурява прехрана и лекарства на нуждаещи се възрастни хора
Благотворителна модна разпродажба, организирана от сдружение "Вяра в добрите хора" се провежда този уикенд в София. Техни партньори са фондация "Подай ръка".
В разпродажбата участват магазини, които предлагат дрехите си на по-ниски цени и дават процент от печалбата за каузата. На базара има и дрехи, дарени от хора, подкрепящи инициативата. Със събраните средства се осигурява прехрана и лекарства на нуждаещи се възрастни хора.
"На първото издание резултатът беше може би около 2000 човека, които дойдоха, беше прекрасно. Парите отиват за добра кауза, каква по-добра кауза от това да нахраниш човек в нужда, много тъжно, че изхвърляме толкова много храна, а има ужасно много гладни хора, всъщност идеята тук не е толкова разпродажбата като разпродажба, а това, че хората се обединяват, за да помогнат на хора в нужда", каза Ивайла Бакалова, управител на сдружение "Вяра в добрите хора".
"От последната разпродажба, коята беше април месец все още имаме средства да ги храним. Порциона ни е около 600-700 лева на ден за около 150 човека. Ние освен храна им даваме лекарства, одеяла", коментира Левтера Янис Цанзопулу, част от сдружение "Вяра в добрите хора" и собственик на магазин.