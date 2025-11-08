САЩ изключи Унгария от санкционния режим

Унгария е изключена от американските санкции срещу руския петрол и газ. Това стана ясно след срещата на президента Доналд Тръмп с унгарския премиер Виктор Орбан във Вашингтон.

Въпреки че от първоначалния пост на дипломат номер едно на Унгария Петер Сиярто, който е част от делегацията, не става ясно, дерогацията е със срок от една година.

Приповдигнато настроение и множество похвали - така може да се опише срещата между американския президент и унгарския премиер.

Още на влизне в Белия дом, Доналд Тръмп нарече Виктор Орбан "велик лидер" и подчерта, че миграция в Унгария е нулева. Приятелските отношения, близките възгледи и географското положение на Унгария натежаха в полза на изключване от санкциите.

"Трудно им е да получават петрол и газ от други райони. Както знаете, те нямат предимството да имат море. Това е велика страна. Голяма страна е. Но те нямат море. Нямат пристанища и имат голям проблем. Но в Европа, много страни нямат такъв проблем и купуват много петрол и газ от Русия. И както знаете, аз съм много обезпокоен от това, защото ние им помагаме. Но Унгария е в различна позиция", каза Доналд Тръмп.

Така Унгария ще получава газ през "Турски поток" и петрол през тръбопровода "Дружба" още една година. Унгарският премиер Виктор Орбан защити връзките си с Русия, за които е критикуван, и каза, че тръбопроводите не са нито "политически", нито "идеологически" въпрос, а "реалност", защото Унгария няма пристанища.

В замяна на изключването от санкции, Будапеща ще купува американски втечнен газ на стойност 600 милиарда долара, американско ядрено гориво за атомната централа Пакш, и технологии за съхраняването му.

"Ключов момент за унгарско-американските отношения: подписахме споразумение за сътрудничество за ядрената енергия", коментира Петер Сиярто, министър на външните работи на Унгария

Вашингтон ще вдигне напълно санкциите си от строежа на втората атомна централа, които бяха наложени от администрацията на Джо Байдън. Будапеща се е ангажирала с купуването на поне 12 малки модулни реактора. Според Орбан и Тръмп войната в Украйна може да свърши "скоро".

"Президентът Тръмп полага огромни усилия за мир, които са просто великолепни и много позитивни за европейския континент. Но в същото време ние не сме единни, защото Брюксел и европейците имат различен подход към войната. Така че единствените, които са за мир са правителството на Съединените щати и малката европейска страна Унгария", заяви Виктор Орбан, премиер на Унгария.

На страницата на Орбан във Фейсбук бяха публикувани няколко клипа от посещението му във Вашингтон. Унгарски медии обръщат внимание, че в тях премиерът също не споменава, че изключването на Унгария от санкциите е само за година.

Срещата във Вашингтон се тълкува за триумф на Виктор Орбан, особено 5 месеца преди изборите в Унгария. А още по-голямо постижение би било, ако Тръмп посети Будапеща, независимо дали за среща с руския си колега или не, преди вота, коментират анализатори.