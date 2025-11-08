Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск

Войната в Украйна - при поредните масирани руски удари загинаха най-малко шестима, десетки са ранени. Тежко засегната е енергийната инфраструктура в редица области.

Продължават опитите за обсада на ключовия украински град Покровск. Киев отрича градът да е пред превземане, но украински войници, цитирани от "Си Ен Ен" твърдят, че ситуацията се влошава и, че руската армия вече е в града.

Най-големи поражения от среднощната руска атака има в град Днипро, където руски дронове са ударили и жилищна сграда. Там са загинали трима души. Местните власти в Харковска област съобщават за още една жертва.

"Ударите станаха около полунощ. Първоначално не разбрах какво стана и отидох при родителите си. Майка ми беше в леглото, върху нея беше паднала рамката на прозорец. Беше страшно. Майка ми е добре, но отведох родителите си в моя апартамент. При тях не може да се живее - няма отопление, прозорците са счупени. Не знам как ще живеем така", каза Олена, жител на Днипро.

Премиерът на Украйна Юлия Свириденко съобщи за повреди на енергийни съоръжения в Киевска, Полтавска и Харковска област. Киев съобщава, че Москва нарочно засилва атаките си върху енергийната система в Украйна преди зимата. Украинският президент Володимир Зеленски настоя съюзниците от ЕС да отговорят твърдо. Евродепутати съобщават, че са започнали дискусии в Европарламента за 20-тия пакет от санкции срещу Москва.

"Натискът срещу Русия не е достатъчен. Всяко отслабване на натиска само мотивира Путин да продължи войната, да нанесе още повече щети върху страната ни. Трябва да има още санкции, така че Русия да не може да поддържа икономиката си във военните условия", коментира Володимир Зеленски, президент на Украйна.

Ключовият град Покровск е почти обграден от руските войски, които са само на няколко километра от успешна обсада.

Градът има стратегическо значение за превземането на целия регион Донбас - една от основните цели на Москва от началото на войната. Киев отрича градът да е застрашен, но украински войници разкриха пред "Си Ен ЕН", че стотици руски войници на ден успешно влизат в града.