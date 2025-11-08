БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Изкуство и кауза: Джаз певицата Лиз Райт засади дърво в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислав Севов
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази
изкуство кауза джаз певицата лиз райт засади дърво пловдив
Слушай новината

В краткия си престой в Пловдив Лиз Райт отдели време за ритуал, който следва по света – засаждане на дръвче в чест на града, който я посреща.

БНТ: Какво се надявате да посеете в съзнанието на хората?

"Просто дух на грижа, уважение, общност и съпричастност. Много е важно, че днес засаждаме дърво заедно. За мен това е наистина нещо специално", каза Лиз Райт, джаз певица.

Мисията ѝ започва след преживяно произшествие, когато колата ѝ увисва над 75-метрова пропаст, задържана единствено от младо дърво. Оттогава Лиз Райт приема засаждането на дървета като начин да почете силата на природата и шанса за живот.

"Много обичам природата, много обичам и самото градинарство. Баща ми беше градинар и аз просто обожавам да поставям нов живот в земята. Вярвам, че така завинаги оставаме свързани със земята, с идеята, че ѝ принадлежим", коментира Лиз Райт.

Засаденото дърво е ликвидамбър – произхожда от родината на джаз иконата, но условията и в нашата страна са подходящи за него. След десетилетия може да достигне до двайсет метра, а идеята е то да постави началото на цяла градина с „музикални“ дървета.

"Сега с колегите от Джаз феста се роди една прекрасна идея – всъщност тук да стане градинка на всички изпълнители, които идват в Пловдив, и мисля, че в бъдеще, в перспектива, ние ще направим всичко възможно тук наистина да стане такава градинка, която да радва и пловдивчани, да остава спомен за тези велики изпълнители, които идват в нашия град", каза Пламен Панов, заместник-кмет по културата в Община Пловдив.

Тази вечер Лиз Райт пее на сцената в Дом на културата "Борис Христов" със своя секстет и е сред звездите на Plovdiv Jazz Fest 2025. Утре фестивалът завършва с легендите Yellowjackets.

