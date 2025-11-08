Преизбраха Георги Павлов за президент на федерацията по лека атлетика

Георги Павлов беше преизбран за президент на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) на провелото се днес Извънредно общо събрание. Гласуването премина при изключително висока активност – участие взеха 122 от общо 126 клуба, членове на федерацията.

Събранието бе свикано, след като Софийският градски съд спря вписването на новото ръководство, избрано през август, поради жалба от 44 клуба, оспорили първоначалния вот. Така днешното заседание имаше ключово значение за стабилизирането на управлението на родната лека атлетика.

В новия Управителен съвет влизат Георги Павлов (100 гласа), Илия Николов (72 гласа), Борислав Трифонов (69 гласа), д-р Валентин Димитров (98 гласа), Григор Гутев (85 гласа) и Даниел Дуков (57 гласа). Изненадващо извън състава на УС остана една от най-големите звезди в историята на българската лека атлетика – Ивет Лалова, която получи 55 гласа и не бе избрана.

След края на гласуването, бившият кандидат за президент Иван Колев поздрави Георги Павлов за победата, но не скри разочарованието си от отношението към Лалова, като написа в социалните мрежи, че е „омезен от липсата на уважение към една истинска легенда“.

Новият мандат на Павлов поставя пред федерацията сериозни задачи – стабилизиране на управлението, подобряване на комуникацията с клубовете и подготовка за олимпийската 2028 година.