Преизбраха Георги Павлов за президент на федерацията по лека атлетика

Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Изненадващо извън състава на УС остана една от най-големите звезди в историята на българската лека атлетика – Ивет Лалова.

Георги Павлов
Снимка: Пресслужба
Георги Павлов беше преизбран за президент на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) на провелото се днес Извънредно общо събрание. Гласуването премина при изключително висока активност – участие взеха 122 от общо 126 клуба, членове на федерацията.

Събранието бе свикано, след като Софийският градски съд спря вписването на новото ръководство, избрано през август, поради жалба от 44 клуба, оспорили първоначалния вот. Така днешното заседание имаше ключово значение за стабилизирането на управлението на родната лека атлетика.

В новия Управителен съвет влизат Георги Павлов (100 гласа), Илия Николов (72 гласа), Борислав Трифонов (69 гласа), д-р Валентин Димитров (98 гласа), Григор Гутев (85 гласа) и Даниел Дуков (57 гласа). Изненадващо извън състава на УС остана една от най-големите звезди в историята на българската лека атлетика – Ивет Лалова, която получи 55 гласа и не бе избрана.

След края на гласуването, бившият кандидат за президент Иван Колев поздрави Георги Павлов за победата, но не скри разочарованието си от отношението към Лалова, като написа в социалните мрежи, че е „омезен от липсата на уважение към една истинска легенда“.

Новият мандат на Павлов поставя пред федерацията сериозни задачи – стабилизиране на управлението, подобряване на комуникацията с клубовете и подготовка за олимпийската 2028 година.

Със скандал приключи Общото събрание на федерацията по лека атлетика
Със скандал приключи Общото събрание на федерацията по лека атлетика
Не приеха Ивет Лалова за член на Управителния съвет.
Чете се за: 02:00 мин.
#Общо събрание на БФЛА #Георги Павлов #Българска федерация по лека атлетика (БФЛА) #Ивет Лалова

Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
480 деца бежанци изчезват за година от България 480 деца бежанци изчезват за година от България
Чете се за: 08:20 мин.
У нас
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието? Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието?
Чете се за: 14:27 мин.
След новините
САЩ изключи Унгария от санкционния режим
Чете се за: 04:05 мин.
По света
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико
Чете се за: 11:25 мин.
У нас
