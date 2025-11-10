Край на бюджетната парализа в САЩ?

Край на бюджетната парализа в Съединените щати - горната камара на Конгреса гласува споразумение за финансиране на правителството до края на януари.



За да мине нормативният акт, седем сенатори от Демократическата партия и един независим гласуваха "за".

Проектодокументът включва връщане на всички уволнени по време на рекордно дългото прекъсване - 40 дни - на работата на правителството, гарантира купоните за храна за следващата година, както и финансиране на ключови федерални агенции.

Резултатът е за триумф за президента Тръмп и поредно разочорвание за демократите - такива са първите коментари на политолозите. Предстои споразумението да получи зелена светлина в Долната камара на Конгреса, след което да бъде изпратено за подпис на президента Доналд Тръмп. Процесът може да отнеме няколко дни, коментират запознати.



