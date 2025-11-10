БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Край на бюджетната парализа в САЩ?

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Запази

Има ли още пречки за работата на правителството?

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Край на бюджетната парализа в Съединените щати - горната камара на Конгреса гласува споразумение за финансиране на правителството до края на януари.

За да мине нормативният акт, седем сенатори от Демократическата партия и един независим гласуваха "за".

Проектодокументът включва връщане на всички уволнени по време на рекордно дългото прекъсване - 40 дни - на работата на правителството, гарантира купоните за храна за следващата година, както и финансиране на ключови федерални агенции.

Резултатът е за триумф за президента Тръмп и поредно разочорвание за демократите - такива са първите коментари на политолозите. Предстои споразумението да получи зелена светлина в Долната камара на Конгреса, след което да бъде изпратено за подпис на президента Доналд Тръмп. Процесът може да отнеме няколко дни, коментират запознати.

#бюджетна парализа #САЩ

Последвайте ни

ТОП 24

След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични
1
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са...
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
2
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
3
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
4
Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
Лавров готов на среща с Рубио
5
Лавров готов на среща с Рубио
Доналд Тръмп обеща по 2 000 долара на всеки беден американец
6
Доналд Тръмп обеща по 2 000 долара на всеки беден американец

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: САЩ и Канада

Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп
Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп
Доналд Тръмп обеща по 2 000 долара на всеки беден американец Доналд Тръмп обеща по 2 000 долара на всеки беден американец
Чете се за: 00:55 мин.
Доналд Тръмп заяви, че няма да участва в срещата на Г-20 в Република Южна Африка Доналд Тръмп заяви, че няма да участва в срещата на Г-20 в Република Южна Африка
Чете се за: 00:17 мин.
САЩ изключи Унгария от санкционния режим САЩ изключи Унгария от санкционния режим
Чете се за: 04:05 мин.
Хиляди отменени полети в САЩ заради бюджетната парализа Хиляди отменени полети в САЩ заради бюджетната парализа
Чете се за: 01:30 мин.
Орбан се оплака от Брюксел, Тръмп готов да предостави дерогация от санкциите срещу руския петрол Орбан се оплака от Брюксел, Тръмп готов да предостави дерогация от санкциите срещу руския петрол
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да участват в Съвета за съвместно управление
Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл" ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Облачно време с валежи днес Облачно време с валежи днес
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Трусовете в Би Би Си: Две оставки по върховете на корпорацията Трусовете в Би Би Си: Две оставки по върховете на корпорацията
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Край на бюджетната парализа в САЩ?
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Фестивал на винила в Подгорица
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Край на кризата с цветните контейнери в София
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Променят движението в 2-километров участък от АМ "Тракия"...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ