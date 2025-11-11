България получи второ плащане по ПВУ

Днес Европейската комисия изплати 438,6 милиона евро под формата на безвъзмездни средства на България, което е второто плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF), който е централният елемент на NextGenerationEU.

На 16 април 2025 г. България поиска преразглеждане на своя План за възстановяване и устойчивост съгласно чл.21 от Регламента за RRF, включително глава за REPowerEU. Това преразглеждане доведе до промени във второто искане за плащане на страната, което беше подадено преди това. Със съгласието на Комисията България оттегли второто си искане за плащане на 17 април 2025 г., като възнамеряваше да го подаде отново, след като преразгледаният план бъде финализиран. Преразгледаният план беше одобрен от Съвета на 18 юли 2025 г.

На 23 юли 2025 г. България подаде отново до Комисията второто си искане за плащане по RRF на обща стойност 653 млн. евро. Това искане включва 59 етапа и цели, обхващащи 28 реформи и 12 инвестиции. Реформите и инвестициите включват мерки за подобряване на образованието, укрепване на правосъдните и обществените системи с прозрачност и защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, либерализиране на пазара на електроенергия, справяне с енергийната бедност и развитие на капацитет за съхранение на енергия.

Комисията частично одобри второто искане за плащане на България на 3 октомври 2025 г.

България все още трябва да изпълни един оставащ етап като част от това искане за плащане, който е свързан с реформата на Комисията за борба с корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (Етап 218). Комисията ще разгледа изплащането на останалите средства, след като България е изпълнила този неизпълнен етап.

Планът за възстановяване и устойчивост на България се състои от 6,17 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства. Днешното плащане ще увеличи общия размер на изплатените средства до 29,5% от разпределената сума по плана, като 38,2% от очертаните етапи и цели на България са постигнати.