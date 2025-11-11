БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България получи второ плащане по ПВУ

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Запази

Планът за възстановяване и устойчивост на България се състои от 6,17 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства

Европейска комисия - Брюксел
Снимка: БТА
Слушай новината

Днес Европейската комисия изплати 438,6 милиона евро под формата на безвъзмездни средства на България, което е второто плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF), който е централният елемент на NextGenerationEU.

На 16 април 2025 г. България поиска преразглеждане на своя План за възстановяване и устойчивост съгласно чл.21 от Регламента за RRF, включително глава за REPowerEU. Това преразглеждане доведе до промени във второто искане за плащане на страната, което беше подадено преди това. Със съгласието на Комисията България оттегли второто си искане за плащане на 17 април 2025 г., като възнамеряваше да го подаде отново, след като преразгледаният план бъде финализиран. Преразгледаният план беше одобрен от Съвета на 18 юли 2025 г.

На 23 юли 2025 г. България подаде отново до Комисията второто си искане за плащане по RRF на обща стойност 653 млн. евро. Това искане включва 59 етапа и цели, обхващащи 28 реформи и 12 инвестиции. Реформите и инвестициите включват мерки за подобряване на образованието, укрепване на правосъдните и обществените системи с прозрачност и защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, либерализиране на пазара на електроенергия, справяне с енергийната бедност и развитие на капацитет за съхранение на енергия.

Комисията частично одобри второто искане за плащане на България на 3 октомври 2025 г.

България все още трябва да изпълни един оставащ етап като част от това искане за плащане, който е свързан с реформата на Комисията за борба с корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (Етап 218). Комисията ще разгледа изплащането на останалите средства, след като България е изпълнила този неизпълнен етап.

Планът за възстановяване и устойчивост на България се състои от 6,17 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства. Днешното плащане ще увеличи общия размер на изплатените средства до 29,5% от разпределената сума по плана, като 38,2% от очертаните етапи и цели на България са постигнати.

#парите по ПВУ #плащане по ПВУ #Европейска комисия

Последвайте ни

ТОП 24

Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
1
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в Разград - загинаха 3 души
2
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в...
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
3
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
4
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва...
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и бездомните
5
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
6
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Европа

Арестуваха мъж, призовавал за убийството на политици в Германия
Арестуваха мъж, призовавал за убийството на политици в Германия
В стара индустриална сграда откриха ледена пързалка в Берлин В стара индустриална сграда откриха ледена пързалка в Берлин
Чете се за: 00:22 мин.
Опитаха да отвлекат руски изтребител? Опитаха да отвлекат руски изтребител?
Чете се за: 00:57 мин.
Създават нов разузнавателен орган в ЕС, ще го ръководи Урсула фон дер Лайен Създават нов разузнавателен орган в ЕС, ще го ръководи Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 00:50 мин.
Корупционен скандал в Украйна - разследват подкупи за 100 млн. долара в енергетиката Корупционен скандал в Украйна - разследват подкупи за 100 млн. долара в енергетиката
Чете се за: 01:10 мин.
Дивият делфин Мимо - атракция във водите близо до площад "Марко" във Венеция (СНИМКИ) Дивият делфин Мимо - атракция във водите близо до площад "Марко" във Венеция (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026 - разговорите продължават
Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026 - разговорите продължават
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
България получи 438,6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост България получи 438,6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След тежкия инцидент на рали: Пострадалото момиче се възстановява,...
Чете се за: 02:47 мин.
Общество
Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ