Отборният шампион по бокс при юношите ще бъде решен в Благоевград

Благоевград ще стане арена на решителните двубои по пътя към определянето на новия отборен шампион на България.

От днес до събота, 8 ноември, на ринга в югозападния град ще си дадат среща водещите имена при юношите в българския бокс.

Интересът към турнира е сериозен, като записани за участие са 220 таланти от 58 клуба от цялата страна. Това е втори кръг от държавното лично-отборно първенство, а след неговия край ще станат ясни призьорите на България в тази възрастова група.

Шампионатът ще има важно значение и по отношение избора на състав от националните треньори. Момчетата, които оставят най-добри впечатления, ще попаднат в групата за европейското първенство. Шампионатът в тази възрастова група ще се проведе от 8 до 18 декември в Кинбаум, Германия.