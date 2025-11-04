Отборният шампион по бокс при юношите ще бъде решен в Благоевград

Интересът към турнира е сериозен, като записани за участие са 220 таланти от 58 клуба от цялата страна.
Благоевград ще стане арена на решителните двубои по пътя към определянето на новия отборен шампион на България.
От днес до събота, 8 ноември, на ринга в югозападния град ще си дадат среща водещите имена при юношите в българския бокс.
Интересът към турнира е сериозен, като записани за участие са 220 таланти от 58 клуба от цялата страна. Това е втори кръг от държавното лично-отборно първенство, а след неговия край ще станат ясни призьорите на България в тази възрастова група.
Шампионатът ще има важно значение и по отношение избора на състав от националните треньори. Момчетата, които оставят най-добри впечатления, ще попаднат в групата за европейското първенство. Шампионатът в тази възрастова група ще се проведе от 8 до 18 декември в Кинбаум, Германия.