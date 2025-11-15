БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заден ход: Тръмп отмени част от реципрочните мита, които сам въведе

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Запази

Със свой указ той освободи от облагане редица хранителни продукти от първа необходимост

Тръмп отмени част от реципрочните мита
Снимка: БТА
Слушай новината

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отмени част от реципрочните мита, които сам въведе през април.

Със свой указ той освободи от облагане редица хранителни продукти от първа необходимост.

Този ход идва в момент, в който администрацията му е подложена на нарастващ натиск заради поскъпването на живота.

Доналд Тръмп направи крачка назад, анулирайки част от т. нар. реципрочни мита от най-малко 10% върху повечето вносни стоки.

Промяната засяга повече от 200 основни продукти като яйца, говеждо, кафе и чай, домати, банани, подправки, ядки и други храни, които не се отглеждат в страната или се произвеждат в малки количества.

"Леко отстъпихме за някои храни като кафето, например, чийто цени бяха малко по-високи. Съвсем скоро то ще поевтинее. Много сме добри в това. Проблемът е, че когато поехме управлението на 20 януари наследихме страна, в която цените са скочили до небесата", заяви американският президент Доналд Тръмп.

Тръмп въведе митата с цел намаляване на търговския дефицит и подкрепа на местното производство.

Икономисти предупредиха, че производителите ще прехвърлят разходите, свързани с митата върху потребителите.

През последните месеци цената на говеждото в САЩ поскъпна рекордно. Въпреки очакванията инфлацията остана умерена, но цените на хранителните стоки са отбелязали ръст от 2,7% спрямо миналата година.

"Практически ние нямаме инфлация. Все пак сме привлекли стотици милиарди долари от мита. Използвахме митата, за да спрем войните", допълни Тръмп.

След болезнения неуспех на местните избори Републиканската партия постави въпроса за разходите за живот начело на своите приоритети.

Белият дом също обяви мерки за намаляване на цените на продуктите от първа необходимост, а тази седмица Тръмп и финансовият министър Скот Бесент обещаха цената на кафето да падне с 20% до края на годината.

#Доналд Тръмп #САЩ #мита #хранителни продукти

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа
1
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при...
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
2
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
3
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен...
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"
4
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу...
Гледайте световната квалификация Турция – България днес по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте световната квалификация Турция – България днес по...
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Честит юбилей на Мария Петрова
2
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
5
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
6
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче

Още от: САЩ и Канада

Тръмп срещу Би Би Си: Американският президент ще заведе дело заради променената реч
Тръмп срещу Би Би Си: Американският президент ще заведе дело заради променената реч
Аферата "Епстийн" се разраства: Ще разследват връзки на милиардера с демократи Аферата "Епстийн" се разраства: Ще разследват връзки на милиардера с демократи
Чете се за: 01:00 мин.
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл" САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"
Чете се за: 02:00 мин.
Би Би Си отговори на заплахите на Тръмп: Медията се извини, но няма да плати обезщетение Би Би Си отговори на заплахите на Тръмп: Медията се извини, но няма да плати обезщетение
Чете се за: 00:55 мин.
Обявиха военна операция на САЩ в Карибите: Пореден удар срещу наркотрафиканти Обявиха военна операция на САЩ в Карибите: Пореден удар срещу наркотрафиканти
Чете се за: 00:52 мин.
Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните активи на "Лукойл" Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните активи на "Лукойл"
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Европейските институции се споразумяха за бюджета на ЕС за 2026 Европейските институции се споразумяха за бюджета на ЕС за 2026
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Протест срещу насилието над животни в столицата (СНИМКИ) Протест срещу насилието над животни в столицата (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Всяко четвърто дете у нас е с проблемно зрение
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Чете се за: 02:50 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ