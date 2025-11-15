Заден ход: Тръмп отмени част от реципрочните мита, които сам въведе

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отмени част от реципрочните мита, които сам въведе през април.

Със свой указ той освободи от облагане редица хранителни продукти от първа необходимост.

Този ход идва в момент, в който администрацията му е подложена на нарастващ натиск заради поскъпването на живота.

Доналд Тръмп направи крачка назад, анулирайки част от т. нар. реципрочни мита от най-малко 10% върху повечето вносни стоки.

Промяната засяга повече от 200 основни продукти като яйца, говеждо, кафе и чай, домати, банани, подправки, ядки и други храни, които не се отглеждат в страната или се произвеждат в малки количества.

"Леко отстъпихме за някои храни като кафето, например, чийто цени бяха малко по-високи. Съвсем скоро то ще поевтинее. Много сме добри в това. Проблемът е, че когато поехме управлението на 20 януари наследихме страна, в която цените са скочили до небесата", заяви американският президент Доналд Тръмп.

Тръмп въведе митата с цел намаляване на търговския дефицит и подкрепа на местното производство.

Икономисти предупредиха, че производителите ще прехвърлят разходите, свързани с митата върху потребителите.

През последните месеци цената на говеждото в САЩ поскъпна рекордно. Въпреки очакванията инфлацията остана умерена, но цените на хранителните стоки са отбелязали ръст от 2,7% спрямо миналата година.

"Практически ние нямаме инфлация. Все пак сме привлекли стотици милиарди долари от мита. Използвахме митата, за да спрем войните", допълни Тръмп.

След болезнения неуспех на местните избори Републиканската партия постави въпроса за разходите за живот начело на своите приоритети.

Белият дом също обяви мерки за намаляване на цените на продуктите от първа необходимост, а тази седмица Тръмп и финансовият министър Скот Бесент обещаха цената на кафето да падне с 20% до края на годината.