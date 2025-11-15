Слънчево есенно време ни очаква през следващите дни

Утре ще е предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Преди обяд в Дунавската равнина и по долините на реките в Южна България ще е мъгливо. Ще е почти тихо, а през деня за кратко ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 14° и 19°, по-ниски в местата с трайна мъгла - между 10° и 13°. В София минималната температури ще е около 0°, максималната – около 16°.



По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.



В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 8°.

В понеделник сутринта в Източна България отново ще е мъгливо. Облачността от запад ще се увеличава, югозападният вятър ще се усили. След обед мъглите ще се разсеят, температурите ще се повишат още малко. В югоизточните райони ще е много ветровито. Във вторник и сряда в северозападната половина от страната се очакват валежи от дъжд и чувствително захлаждане.

В четвъртък отново ще се затопли. В югоизточната част от страната вероятността за валежи е по-малка, а със завръщането на югозападния вятър и температурите ще останат високи, до около 20°.

В четвъртък валежи ще има на малко места. Ще остане и топло за периода, минималните температури ще са от 4°-6° в северозападните райони до 15°-16° в югоизточните, а максималните ще са от около 14° в западните до 20°-21° в източните части.