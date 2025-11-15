БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В националния отбор на България за жени вярват в класирането на Евробаскет 2027

Карина Константинова и Борислава Христова са убедени в потенциала на тима ни по време на първия етап от квалификациите за следващото европейско първенство.

В националния отбор на България за жени вярват в класирането на Евробаскет 2027
Карина Константинова и Борислава Христова вярват, че българският национален отбор по баскетбол за жени има потенциал да се бори за класиране на Евробаскет 2027 в Швеция, Финландия, Литва и Белгия. Двете са на мнение, че българките могат да постигнат шест победи в първия етап като квалификациите и са устремени към успех и в днешния мач срещу Украйна, който ще стартира от 18:30 часа в Рига.

Специално за БНТ Константинова и Христова заявиха, че групата от първата фаза на пресявките е преодолима.

Мисля, че групата е много преодолима. Отборът, който се е събрал в момента, е фокусиран върху това да се класираме напред, защото това е само първият етап от квалификациите за европейското първенство. Искаме да постигнем шест победи, готови сме, мотивирани сме и знаем какво трябва да направим, за да се случи“, сподели Константинова, която за втори пореден сезон е част от германския Рутроник Старс Келтерн.

От своя страна Борислава Христова, който през лятото облече екипа на гръцкия Атинайкос, обърна внимание на краткото време, с което разполагат „лъвиците“, но смята, че пъзелът вече е сглобен.

Изградихме колектив, който мисля, че може да се бори за класиране на европейско. Натурализирахме чужденки. Мисля, че пъзелът е сглобен, сега просто трябва да се шлифоваме за няколко дни. Имаме огромен потенциал да спечелим тази първа групова фаза“, каза Христова.

Повече можете да видите във видеото!

Цялото интервю с Карина Константинова и Борислава Христова гледайте утре (неделя) в предаването „Арена спорт“ от 12:30 часа.

#Квалификации за Евробаскет 2027 - жени #Карина Константинова #Български национален отбор по баскетбол за жени #Борислава Христова

