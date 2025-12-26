Сан Антонио продължава победната си серия с трети пореден успех над шампиона Оклахома

Сан Антонио Спърс продължава невероятната си победна серия, с която затвърди второто си място в Западната конференция. В рамките на два дни "шпорите" победиха шампиона Оклахома Сити, като този път се наложиха със 117:102, за да застанат отново под светлините на прожекторите в НБА. Виктор Уембаняма, който влезе от пейката след завръщането си от контузия отново допринесе за успеха на своя тим, макар и освиркван от публиката на Оклахома.

Това бе трети пореден успех на Сан Антонио над Оклахома в рамките на близо две седмици, този път като гост. Преди 12 дни те елиминираха съперника в полуфинала за Купата на НБА, а преди 2 дни спечелиха домакинството в първенството. "Гръмотевиците" са с баланс 26-5.

"Шпорите“ удължиха серията си от победи на осем, което е най-дългата им поредица от сезон 2018/19 насам и в момента са с баланс 23-7.

Домакините започнаха мача силно, като вкараха първите си седем стрелби и поведоха с 18:12. Сан Антонио отговори със серия от 11:0 в края на частта, за да поведе с 41:36. Де'Арън Фокс беше ключовият играч в този период, като до почивката вече имаше 21 точки. Спърс поддържаха високо темпо и добра стрелба (60% от игра през първото полувреме), оттегляйки се в съблекалнята с преднина от 69:60. През третата четвърт Сан Антонио увеличи преднината си до 17 точки (91:74) след забивка на новобранеца Дилан Харпър. Те приключиха периода при резултат 95:79 и не позволиха на Оклахома да се върне в мача до края. За Оклахом Шай Гилджъс-Александър беше най-резултатен с 22 точки.

„Момчетата работят като луди и се придържат към плана на игра“, изрази задоволството си треньорът на Сан Антонио Мич Джонсън, визирайки осемте поредни победи в редовния сезон на НБА на неговата селекция.

Победата в Оклахома Сити потвърди безмилостните оръжия на Сан Антонио, както в защита, така и в нападение: смъртоносната стрелба от средна дистанция на гарда Де'Аарън Фокс (29 точки), прецизността на Харисън Барнс от тройката (15 точки, включително 9 отвъд дъгата), способността на Стефон Касъл да прави всичко добре (19 точки, 7 асистенции) и много високото ниво на новобранеца Дилън Харпър (12 точки). Като прибавим и Виктор Уембаняма, който записа солиден дабъл-дабъл (19 точки, 11 борби), очевидно Спърс са открили формулата за своето печелившо представяне.

„Готовността му да се адаптира към играта е впечатляваща. Той прави това, което играта диктува, и знае как да използва креативността и разнообразието си в играта си, защото е невероятно талантлив“, каза по адрес на французина Джонсън.

Дори да играе по-малко (25 минути) в последния мач, той има своето влияние върху играта на отбора си с ръста и таланта си. И макар публиката на домакините да освиркваше Уембаняма, това не смути лидера на Сан Антонио, който отново постигна статистика за титуляр, въпреки че влезе от пейката.

„Защитата ни трябва да се превърне в наша запазена марка“, каза Уембаняма и описа ДНК-то на отбора си:

„Това, което е важно, е да използваме слабостите на противника в наша полза.“

„Имаме страхотни индивидуални играчи, но важното е да използваме уязвимостта на противника. Няма да позволим на нито един играч от нашия отбор да завземе светлината на прожекторите за сметка на представянето на отбора, за нас е важна победата, а не индивидуалната статистика“, подчерта той.

И „шпорите“ спечелиха много този сезон, благодарение на отборния дух и инстинкта за победа за отбор, който се е борил в продължение на няколко години.

„Това е фантастично чувство. Усилията ни са големи и резултатите са невероятни. Не знам каква молекула или хормон активира в мозъка и тялото, но победата е невероятно чувство“, обясни френската звезда в НБА.

В Сан Антонио го наричат ​​ефекта на Уембаняма.