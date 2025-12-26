Извънземен Никола Йокич завърши с трипъл-дабъл при успеха на Денвър над Минесота

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сърбинът отбеляза невероятните 56 точки за успеха на своя тим.

извънземен никола йокич завърши трипъл дабъл успеха денвър минесота
Снимка: БТА
Денвър се наложи над Минесота със 142:138 след продължение и доближи лидера Оклахома Сити в Северозападната дивизия на НБА. Денвър има 22 победи и 8 поражения, а на 3-ото място след тях е Минесота с 20/11.

Денвър беше победен във вторник в Далас, което сложи край на серията им от четири поредни победи при гостуванията, но днес измъкнаха успеха със супер-резултатно продължение, което приключи при 27:23.

Редовното време завърши 115:115, но голямата звезда на нощта беше сърбинът Никола Йокич, който сътвори истински Коледен подарък за публиката.

Той завърши мача с 56 точки, 16 борби и 15 асистенции, като в продълженията трябваше да играе без трима от титулярите на тима. Нереалният днес Йокич събра 18 точки, пет борби, четири асистенции и два блока през първата четвърт и това определено беше голямо постижение за историята на Лигата.

Във втората четвърт се игра на серии, отборите се редуваха в преднината, но Денвър влезе на полувремето с преднина от 57:55.

След това дойде и третата част с експлозията на Нъгетс и Никола Йокич. Денвър спечели този период от играта с 35:23, а преди да влезе в последната част резултатът беше 92:78 за Нъгетс.

Преди началото на последния период Йокич имаше 32 точки, 14 борби и 13 асистенции.

Всички смятаха, че този мач е приключил, но "Горските вълци" от Минесота, водени от Антъни Едуардс, имаха други намерения. Те влязоха в нереална серия, а в последните две минути Денвър имаше минимално предимство (108:107).

Йокич вкара тройка за 111:107, но Джамал Мъри и Антъни Едуардс докараха мача до равенство 115:115, при което и срещата приключи.

Продълженията бяха по-добре открити от Минесота, които направиха серия от 9:0, но Денвър изравни резултата на 126:126 преди началото на последната минута. 56 секунди преди края съдиите отсъдиха нарушение на Йокич срещу Гоберт, но след оспорване промениха решението и Йокич вкара два наказателни удара, за да върне преднината на Нъгетс от 2 точки. Едуардс отговори в следващата атака (128:128), а Мъри вкара тройка 35 секунди преди края за 131:128, което реално наклони везните в срещата.

Едуардс намали отново, но секунди по-късно трябваше да излезе заради натрупани лични нарушения. Един фаул вкара и Йокич, а в крайна сметка Нъгетс се поздрави с победата.
Мъри приключи мача с 35 точки и 10 подавания за победителите, а Тим Хардуей-джуниър остана с 19.

За Минесота Едуардс се спря на 44 точки, Джулиъс Рандъл приключи мача с 32, а Джейдън Макданиълс добави 21. Под кошовете за тях най-полезен беше Руди Гоберт, който взе 12 топки.

Ню Йорк Никс остава на върха в Атлантическата дивизия и 2-и в цялата Източна конференция, след като надви Кливланд със 126:124 у дома и записа 21-а победа в 30 мача след началото на сезона. Джейлън Брънсън измъкна успеха с тройка 1:05 минути преди края на срещата, като Никс трябваше да преодолеят много усилия, за да стопят в четвъртата част дефицит от 17 точки и да победят Кливланд.

Брънсън вкара 13 от всичките си 34 точки в мача във финалните 7:15 минути, което за клуба се превърна и най-големия обрат, който те правят от началото на сезона до момента. Много силно се включиха резервите Джордан Кларксън (25 точки) и Тайлър Колек (16 точки и 9 завършващи подавания), а Карл-Антъни Таунс също направи запомнящ се мач, след като с 11 точки и 14 борби записа дабъл-дабъл.

Донован Мичъл реаризира 34 за Кливланд, които остават на 2-ото място в Центрланата дивизия със 17 победи и 15 поражения. Тимът водеше в три от четирите части на мача, но се провали в последната и така за първи път през годината допускат такъв изход. Дарайъс Гарланд записа 20 точки и 10 подавания, за да помогне.

Голдън Стейт се справи с Далас със 126:116 в среща, която обикновено би имала влияние върху челото на Западната конференция. С 16-ия си успех и 15 поражения Голдън Стейт е на 3-о място в Тихоокеанската дивизия, а Далас е предпоследен в Югозападната с 12/20.

Журналисти и фенове очакваха първия персонален дуел между звездата на Уориърс Стеф Къри и Купър Флаг, който спечели и може да бъде доволен поне от това. Къри обаче влезе в доста добро сътрудничество с Гари Пейтън Втори, за да спрат двамата късната атака на Маверикс, търсещи обрат. Къри поведе Уориърс с 23 точки в 13-то поредно участие на Голдън Стейт на Коледа.

След като Маверикс намалиха на 104:110 при 4:28 минути до края на мача, Пейтън превърна подаване на Дреймонд Грийн в забивка, а веднага след това при отнета топка Къри вкара от 26 метра, за да възстанови двуцифрената преднина с оставащи 3:45 до края.

Флаг вкара 27 точки, което е най-доброто в мача, а Брандън Уилямс добави 26 за Маверикс, които загубиха Антъни Дейвис за вечерта, след като получи спазми в десния аддуктор в четвъртата минута на втората четвърт. Дейвис завърши с три точки, три борби и два блока за 11 минути.
Амен Томпсън пък беше номер 1 при стрелците в мача Лейкърс – Хюстън, който гостите спечелиха със 119:96, вкарвайки 26. Кевин Дюрант прибави 25 точки.

Джабари Смит-джуниър се отличи с 16 пункта, докато Алперен Шенгюн остана с 14 и 12 борби. Рокетс водеха с 10 точки на полувремето, като увеличиха преднината си на 81:58 5:52 минути преди края на третата част и реално подпечатаха победата си.

Лука Дончич вкара 25 точки за Лейкърс, а в личната му статистика влязоха и 7 подавания. ЛеБрон Джеймс остана с 18 на своя 19-и мач на Коледа в кариерата, а Остин Рийвс прибави 12.

#НБА 2025/2026 #Никола Йокич

