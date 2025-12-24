БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Далас прекъсна историческата за Денвър серия от 11 победи като гост

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:10 мин.
Спорт
Запази
далас прекъсна историческата денвър серия победи гост
Снимка: БТА
Слушай новината

Далас спечели домакинството си на Денвър със 131:130 в среща от НБА. Купър Флаг допринесе с 33 токи, 9 борби и 9 асистенции, докато Антъни Дейвис отбеляза 31 точки и 9 борби.

Далас прекъсна историческата за Денвър серия от 11 победи при гостувания.

Наджи Маршал добави 15 точки за Маверикс, а Джамал Мъри поведе Нъгетс с 31 точки, 14 асистенции и 7 борби. Никола Йокич се включи с 29 точки, 14 асистенции и 7 борби.

Шарлът спечели срещу Вашингтон със 126:109 като домакин след 23 точки на ЛаМело Бол, включително четири тройки. Брандън Милър реализира 20 точки за успеха на Хорнетс, които изиграха силна последна четвърт. Крис Мидълтън беше най-резултатен за Вашингтон с 16 точки.

Кливланд преодоля Ню Орлиънс със 141:118 като домакин в друг двубой от НБА, в който Донован Мичъл отбеляза 27 точки, а Сам Мерил изравни най-доброто си постижение за сезона с 22 точки, включително шест тройки. Девет баскетболисти на Кливланд завършиха с 10 и повече точки едва за втори път в историята на тима. Джейлън Тайсън вкара 18 точки, а Томас Брайънт се отчете с 15. Кавалиърс записаха поредни победи за първи път от края на ноември. Зайън Уилямсън завърши с 26 точки за 21 минути, влизайки от пейката за Пеликанс, които прекъснаха победната си серия от пет мача.

Финикс постигна домакински успех над Лос Анджелис Лейкърс със 132:108 след 25 точки на Дилън Брукс, както и 21 точки, и 11 асистенции на Девин Букър. Лейкърс бяха без контузения Лука Дончич, а ЛеБрон Джеймс отбеляза 23 точки в срещата.

Чикаго се справи при гостуването си на Атланта със 126:123, а Коби Уайт помогна за победата с 24 точки, включително ключов кош при оставащи 1.9 секунди. Булс постигнаха четвърти пореден успех, Хоукс вече имат четири поредни поражения. Никола Вучевич се включи с 21 точки и 10 борби, а Джош Гиди записа 19 точки, 11 борби и 15 асистенции за седмия си трипъл-дабъл за сезона.

Милуоки също взе победа като гост, след като надделя със 111:94 над Индиана. Кевин Портър-младши отбеляза 24 точки за Милуоки, който нанесе шеста поредна загуба на Пейсърс.

Филаделфия отстъпи като домакин на Бруклин със 106:114, след като Майкъл Портър-младши реализира 25 от своите 28 точки за гостите през първото полувреме.

В други мачове от вечерта в НБА Маями загуби домакинството си срещу Торонто със 91:112, Минесота надви у дома Ню Йорк със 115:104, а Мемфис спечели като гост на Юта със 137:128.

Орландо се наложи при гостуването си на Портланд със 110:106, Сакраменто загуби у дома от Детройт със 127:136, а Лос Анджелис Клипърс постигна домакински успех над Хюстън със 128:108 след 41 точки на Кауай Ленард и 29 точки на Джеймс Хардън. Клипърс взеха последователни победи за втори път този сезон.

Свързани статии:

Сан Антонио Спърс победи шампиона Оклахома Сити за втори път в рамките на 10 дни
Сан Антонио Спърс победи шампиона Оклахома Сити за втори път в рамките на 10 дни
Спърс постигнаха седма поредна победа, а гостите четвърта загуба.
Чете се за: 02:05 мин.
#НБА 2025/2026 #Денвър Нъгетс #Далас Маверикс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
3
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
4
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: НБА

Дончич отново попадна под светлините на прожекторите при късен обрат за Лейкърс (ВИДЕО)
Дончич отново попадна под светлините на прожекторите при късен обрат за Лейкърс (ВИДЕО)
Джейлън Браун вкара рекордните 50 точки в разгромна победа на Бостън срещу Клипърс Джейлън Браун вкара рекордните 50 точки в разгромна победа на Бостън срещу Клипърс
Чете се за: 02:50 мин.
Магията на Дончич и Леброн върна усмивките в Лейкърс (ВИДЕО) Магията на Дончич и Леброн върна усмивките в Лейкърс (ВИДЕО)
Чете се за: 05:22 мин.
Норман Пауъл над всички при четвъртия пореден успех на Маями в НБА Норман Пауъл над всички при четвъртия пореден успех на Маями в НБА
Чете се за: 03:02 мин.
Лидерът на Сан Антонио Виктор Уембаняма ще пропусне следващите два мача Лидерът на Сан Антонио Виктор Уембаняма ще пропусне следващите два мача
Чете се за: 01:55 мин.
Сан Антонио взе реванш от Ню Йорк навръх Нова година Сан Антонио взе реванш от Ню Йорк навръх Нова година
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация? Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация?
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
„Климатът – горещата истина“: Сеене на облаци -...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ