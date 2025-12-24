БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сан Антонио Спърс победи шампиона Оклахома Сити за втори път в рамките на 10 дни

Вяра Илиева
Спърс постигнаха седма поредна победа, а гостите четвърта загуба.

сан антонио спърс победи шампиона оклахома сити втори път рамките дни
Снимка: БТА
Слушай новината

Сан Антонио Спърс победи шампиона Оклахома Сити със 130:110 като домакин в мач от първенството на НБА. "Шпорите" записаха седмата си поредна победа.

Срещата беше оспорвана до края на третата четвърт с 15 смени на водачеството, след което Сан Антонио направи решителна серия и се откъсна в резултата.

Келдън Джонсън бе най-резултатен за успеха с 25 точки, Стефон Касъл добави 24 (10 от тях в последната четвърт). Девин Васел реализира 17 точки и 5 борби. Дилан Харпър регистрира само 4 точки, но записа рекордните за него през сезона 10 асистенции и 5 откраднати топки.

Виктор Уембаняма, който наскоро се завърна от контузия, влезе от пейката и беше ключова фигура в заключителните моменти от срещата, реализирайки 12 точки, 5 борби и 3 асистенции за 23 минути. Забележително е, че серията му от 101 поредни мача с поне един блок завърши в този двубой.

За Оклахома Шей Гилджъс-Александър отбеляза 33, но усилията му не бяха достатъчни срещу отборната игра на Сан Антонио.

Гостите записаха едва четвъртата си загуба за сезона, като две от тези загуби са именно от Сан Антонио в рамките на 10 дни. В предишния сблъсък "шпорите" победиха "гръмотевиците" на полуфинала за Купата на НБА с драматичното 111:109 в Лас Вегас.

Оклахома Сити Тъндър са първи в Западната конференция с актив от 26 победи и 4 загуби, докато Сан Антонио Спърс се изкачиха на втората позиция с 22 победи и 7 загуби.

Двата отбора ще се срещнат отново на Коледа. Срещата ще се проведе в Оклахома Сити в 21:30 ч. българско време.

