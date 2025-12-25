БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ЛеБрон Джеймс и Кевин Дюрант излизат един срещу друг на Коледа за пети път

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Коледната програма в НБА предлага интригуващи срещи.

Леброн Джеймс Лос Анджелис Лейкърс Ел Ей
Снимка: БТА
Слушай новината

ЛеБрон Джеймс и Кевин Дюрант - двама от най-добрите реализатори в историята на Националната баскетболна асоциация (НБА), ще се изправят за пети път един срещу друг на Коледа, когато Лос Анджелис Лейкърс приеме Хюстън Рокетс в интригуващ сблъсък от Западната конференция.

Джеймс, който е с цели 19 мача на Рождество Христово в кариерата си, е и най-резултатен на празника със своите 507 точки. Дюрант от своя страна е четвърти в тази класация с 342 пункта на сметката. Двамата ще излязат един срещу друг на паркета за първи път от 2018-а година насам, когато защитаваха съответно цветовете на Кливланд Кавалиърс и Голдън Стейт Уориърс.

Очаква се в игра за Лейкърс да се завърне и другата голяма звезда на калифорнийци - Лука Дончич, който не игра при загубата от Финикс Сънс заради проблем в крака, получен в дербито с Лос Анджелис Клипърс.

Ню Йорк Никс посреща Кливланд в среща от Източната конференция на Лигата в първия двубой от коледната програма в 19:00 часа българско време.

След това шампионите от Оклахома Сити Тъндър ще търсят реванш у дома за скорошните си загуби от Сан Антонио Спърс в полуфиналите за Купата на НБА и в редовния сезон. "Гръмотевиците" са безгрешни до момента пред собствена публика - 14 от 14.

В други два мача, Голдън Стейт посреща Далас Маверикс, а Денвър Нъгетс е домакин на Минесота Тимбъруулвс.

#Кевин Дюрант #Леброн Джеймс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Баскетбол

Рилски спортист надви лидера Балкан за победоносно начало на годината в НБЛ
Рилски спортист надви лидера Балкан за победоносно начало на годината в НБЛ
Академик привлече нов чуждестранен баскетболист Академик привлече нов чуждестранен баскетболист
Чете се за: 01:22 мин.
Дончич отново попадна под светлините на прожекторите при късен обрат за Лейкърс (ВИДЕО) Дончич отново попадна под светлините на прожекторите при късен обрат за Лейкърс (ВИДЕО)
Чете се за: 04:47 мин.
Спартак Плевен неутрализира Миньор 2015 Спартак Плевен неутрализира Миньор 2015
Чете се за: 04:02 мин.
Загуба за Йордан Минчев и Кемниц в Германия Загуба за Йордан Минчев и Кемниц в Германия
Чете се за: 01:17 мин.
Везенков се погрижи за 12-та победа на Олимпиакос в Гърция Везенков се погрижи за 12-та победа на Олимпиакос в Гърция
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се среща в Париж В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се среща в Париж
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ