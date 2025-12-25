ЛеБрон Джеймс и Кевин Дюрант излизат един срещу друг на Коледа за пети път

ЛеБрон Джеймс и Кевин Дюрант - двама от най-добрите реализатори в историята на Националната баскетболна асоциация (НБА), ще се изправят за пети път един срещу друг на Коледа, когато Лос Анджелис Лейкърс приеме Хюстън Рокетс в интригуващ сблъсък от Западната конференция.

Джеймс, който е с цели 19 мача на Рождество Христово в кариерата си, е и най-резултатен на празника със своите 507 точки. Дюрант от своя страна е четвърти в тази класация с 342 пункта на сметката. Двамата ще излязат един срещу друг на паркета за първи път от 2018-а година насам, когато защитаваха съответно цветовете на Кливланд Кавалиърс и Голдън Стейт Уориърс.

Очаква се в игра за Лейкърс да се завърне и другата голяма звезда на калифорнийци - Лука Дончич, който не игра при загубата от Финикс Сънс заради проблем в крака, получен в дербито с Лос Анджелис Клипърс.

Ню Йорк Никс посреща Кливланд в среща от Източната конференция на Лигата в първия двубой от коледната програма в 19:00 часа българско време.

След това шампионите от Оклахома Сити Тъндър ще търсят реванш у дома за скорошните си загуби от Сан Антонио Спърс в полуфиналите за Купата на НБА и в редовния сезон. "Гръмотевиците" са безгрешни до момента пред собствена публика - 14 от 14.

В други два мача, Голдън Стейт посреща Далас Маверикс, а Денвър Нъгетс е домакин на Минесота Тимбъруулвс.