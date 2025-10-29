Община Костинброд с признание към Рами Киуан

Световният вицешампион Рами Киуан получи поредно голямо признание за страхотното си представяне на ринга. Националът ни бе отличен с грамота и парична премия от Община Костинброд.



25-годишният боксьор и неговият треньорски екип – Дойчин Цанов, Мохамед Насри и Стефан Михайлов бяха гости на заседанието на Общинския съвет в града.

„С признателност и гордост Община Костинброд поздравява Рами Киуан за неговите впечатляващи успехи на световната сцена, както и треньорите му – за професионализма, отдадеността и вдъхновението, с които изграждат бъдещите шампиони на България“, споделиха от местната власт.

Предложението за наградите към Рами и екипът му бяха по предложение на кмета на общината г-н Трайко Младенов.