ИЗВЕСТИЯ

Кметът на Самоков награди младите таланти Пресиян Генов и Натали Тасева

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Спортистите получиха парични чекове в общ размер на 5000 лева.

Ангел Джоргов, Натали Тасева
Снимка: БТА
Младите спортисти от Самоков Пресиян Генов и Натали Тасева бяха наградени от кмета на община Самоков Ангел Джоргов за високи спортни постижения. Младите таланти получиха парични чекове в общ размер на 5000 лева. Общинският съвет вчера гласува отпускането на средствата.

Наградата на Генов е за това, че стана европейски шампион по бокс за ученици и е представил достойно Самоков и България на първенството на Стария континент в Будва, Черна гора.

Пресиян Генов е европейски шампион по бокс

Премията на Тасева бе връчена за това, че е спечелила златен медал от Балканиадата за девойки по борба до 17 години и е представила града и страната достойно в Клуж-Напока, Румъния.

Кадетите до 17 г. продължиха силното представяне на България на Балканиадата по борба

Кметът на общината поздрави младите надежди и каза, че се надява успехите им да растат. Той даде и плакети на техните треньори Веселин Райчев (бокс) и Николай Кашинов (борба). Двете самоковски деца са възпитаници на Спорно училище „Никола Велчев“. Ангел Джоргов награди и директорът на училището Илиян Георгиев.

На церемонията присъстваха и родителите на младежите.

#Натали Тасева #Пресиян Генов #Ангел Джоргов

