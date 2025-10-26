БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На финала при най-тежките (+90 кг) националът ни се справи с италианеца Дамиано Ризо.

Пресиян Генов
Снимка: БФ Бокс
Слушай новината

Пресиян Генов е европейски шампион по бокс за ученици на шампионата в Будва (Черна гора). На финала при най-тежките (+90 кг) националът ни се справи с италианеца Дамиано Ризо.

Така България завърши с 4 медала на първенството в Черна гора. Освен титлата на Пресиян, страната ни има още три бронзови отличия в лицето на Ана Добрева (40 кг), Никълъс Николов (66 кг) и Валери Тодоров (80 кг).

Освен силното представяне на ринга, българският бокс получи още едно признание в лицето на Мария Благоева. Красивото лице на БФ Бокс заслужи приза за най-добър съдия по време на европейското първенство. Тя бе отличена за отличната работа, която показа при отсъжданията си в хода на срещите на шампионата.

