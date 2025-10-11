БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кадетите до 17 г. продължиха силното представяне на България на Балканиадата по борба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

Днес започват юношите и девойките до 20 г.

Кадетите до 17 г. продължиха силното представяне на България на Балканиадата по борба
Снимка: БФ Борба
Слушай новината

Българските таланти са втори и при кадетите до 17-годишна възраст на Балканиадата по борба в Клуж-Напока (Румъния).

При класиците тимът завърши със 169 точки и спечелени 4 титли, сребро и 4 бронза. Отборен шампион е съставът на Турция (190), трети са домакините от Румъния (138).

В свободния стил състезателите ни събраха 160 точки, взеха 2 титли, 3 сребърни и 5 бронзови отличия.
Лидер отново е тимът на южната ни съседка (194), трети са румънците със 121 т.

Девойките завършиха трети на Балканите със 135 точки, спечелиха 3 златни медала и 3 бронза. Отборен шампион отново е Турция (185), следван от тима на домакините (150).

Днес започват юношите и девойките до 20 г.

Преди това момчетата в класическия и свободния стил се наредиха втори на Балканите.

Следват медалистите:

Класически стил:

4 титли - Данимир Йорданов (51), Живко Хинков (60), Кристиян Петков (71), Денис Лазаров (110)

1 сребро – Илия Стойков (65)

4 бронза – Андрей Данаилов (48), Станислав Иванов (55), Валентин Валентинов (80), Михаил Кралев (110),

5-о място - Станислав Димитров (51), Стоян Благоев (65), Мартин Титов (110).

Свободен стил:

2 титли – Валериос Захариадис (60), Сейко Калинов (65)

3 сребърни – Алекс Грозданов (71), Валентин Илиев (80), Стефан Стефанов (110)

5 бронза – Илиян Ангелов (51), Георги Иванов (55), Камен Иванов (55), Александър Делчев (60), Стилиян Памуков (65)

4-о място – Божидар Мръвкаров (48)

5-о място – Леонидас Захариадис (55), Бурак Бейти (71), Халил Садъков (110), Хаери Шефкет (110).

Девойки:

3 титли – Даяна Стойчева (49), Андреа Нисева (61), Наталия Тасева (69)

3 бронза – Илияна Дичева (43), Стефани Лазарова (57), Олга Попова (57)

4 място – Хрисиана Христова (46).

