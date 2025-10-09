Силно представяне на българските борци до 15 г. на Балканиадата в Клуж-Напока

Българските момчета до 15 г. завършиха на второ място в отборните класирания в класическия и свободния стил на Балканиадата по борба в Клуж-Напока (Румъния).

Класиците завършиха с 8 отличия. От тях две титли на Борис Крумов (48) и Георги Мърков (57), два сребърни медала на Огнян Бургазов (38 кг) и Емилиян Шишеков, както и 4 бронза на Иван Александров (38), Цветан Николов (41), Робърт Димитров (44) и Владислав Иванов (52).

Принос за отборното класиране имат и други четирима млади таланти, завършили на пето място – Иян Златанов (44), Кристиян Кръстев (68), Дейвид Янакиев (75) и Стоян Ябанджиев (75).

В класическия стил българският тим бе изпреварен само от състава на Турция, на трето място се наредиха домакините от Румъния.

В свободния стил талантите ни си тръгнаха с 6 медала. Симеон Великов (41), който се състезава при децата, но дебютира при момчетата с титла. Синът на Радослав Великов-старши участва в категорията на брат си Радослав, бронзов медалист от европейско, който е със счупена ръка и ще се възстановява в следващите месеци.

На най-високото стъпало на стълбичката се качиха още Христо Яначков (57) и Петко Саракостов (68). Със сребро се окичи Мерт Мустафов, а с бронз - Александър Антонов (62) и Симеон Желев (75).

На пето място се наредиха Давид Петров (38), който не излезе в битка за бронза заради травма, Християн Лазаров (48), Аспарух Атанасов (44), Алексей Михайлов (85), Емре Мюмюнов (57), Мустафа Мустафа (75)

Почетната стълбичка бе идентична, както при класиците - Турция, България и Румъния.

Българските момичета също записаха силно представяне и спечелиха 6 медала. Шампионка стана Иванина Иванова (46), сребро взеха Станислава Аскерлакова (54) и Рая Лефтерова (66), а бронз – Петя Бояджиева (39), Деница Петрова (54) и Вероника Стоилова (66).

На крачка от подиума останаха Кристин Илийна (42), Анелия Ангелова (46) и Боряна Борисова (66).

Първи в отборното са румънките, следвани от съставите на Турция и Молдова.

При 15-годишните участнаха над 300 млади състезатели от 13 държави.