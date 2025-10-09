БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2...
Чете се за: 01:55 мин.
Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят...
Чете се за: 10:55 мин.
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се...
Чете се за: 02:20 мин.
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата...
Чете се за: 01:25 мин.
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука...
Чете се за: 03:20 мин.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните...
Чете се за: 02:15 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и...
Чете се за: 06:15 мин.
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Силно представяне на българските борци до 15 г. на Балканиадата в Клуж-Напока

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Запази

Общо състезателите ни завоюваха шест титли.

силно представяне българските борци балканиадата клуж напока
Снимка: БФ Борба
Слушай новината

Българските момчета до 15 г. завършиха на второ място в отборните класирания в класическия и свободния стил на Балканиадата по борба в Клуж-Напока (Румъния).

Класиците завършиха с 8 отличия. От тях две титли на Борис Крумов (48) и Георги Мърков (57), два сребърни медала на Огнян Бургазов (38 кг) и Емилиян Шишеков, както и 4 бронза на Иван Александров (38), Цветан Николов (41), Робърт Димитров (44) и Владислав Иванов (52).

Принос за отборното класиране имат и други четирима млади таланти, завършили на пето място – Иян Златанов (44), Кристиян Кръстев (68), Дейвид Янакиев (75) и Стоян Ябанджиев (75).

В класическия стил българският тим бе изпреварен само от състава на Турция, на трето място се наредиха домакините от Румъния.

В свободния стил талантите ни си тръгнаха с 6 медала. Симеон Великов (41), който се състезава при децата, но дебютира при момчетата с титла. Синът на Радослав Великов-старши участва в категорията на брат си Радослав, бронзов медалист от европейско, който е със счупена ръка и ще се възстановява в следващите месеци.
На най-високото стъпало на стълбичката се качиха още Христо Яначков (57) и Петко Саракостов (68). Със сребро се окичи Мерт Мустафов, а с бронз - Александър Антонов (62) и Симеон Желев (75).

На пето място се наредиха Давид Петров (38), който не излезе в битка за бронза заради травма, Християн Лазаров (48), Аспарух Атанасов (44), Алексей Михайлов (85), Емре Мюмюнов (57), Мустафа Мустафа (75)

Почетната стълбичка бе идентична, както при класиците - Турция, България и Румъния.

Българските момичета също записаха силно представяне и спечелиха 6 медала. Шампионка стана Иванина Иванова (46), сребро взеха Станислава Аскерлакова (54) и Рая Лефтерова (66), а бронз – Петя Бояджиева (39), Деница Петрова (54) и Вероника Стоилова (66).

На крачка от подиума останаха Кристин Илийна (42), Анелия Ангелова (46) и Боряна Борисова (66).

Първи в отборното са румънките, следвани от съставите на Турция и Молдова.

При 15-годишните участнаха над 300 млади състезатели от 13 държави.

#Балканиада по борба в Клуж-Напока

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на проверки в РДНСК - Бургас и Община Несебър
2
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на...
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на тежести
3
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им
5
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода собствениците на жилища могат да се върнат в тях
6
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода собствениците на...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Борба

Ахмед Магамаев спечели бронзов медал на турнира по борба "Ахмат Кадиров" в Грозни
Ахмед Магамаев спечели бронзов медал на турнира по борба "Ахмат Кадиров" в Грозни
Станка Златева: Целта на атаките е психически да не мога да издържа и да се откажа Станка Златева: Целта на атаките е психически да не мога да издържа и да се откажа
Чете се за: 04:52 мин.
Иван Пешев награди Юлияна Янева за спечеления сребърен медал на световния шампионат по борба Иван Пешев награди Юлияна Янева за спечеления сребърен медал на световния шампионат по борба
Чете се за: 00:37 мин.
Юлиана Янева ще получи 75 000 лв. премия за сребърния медал от световното по борба Юлиана Янева ще получи 75 000 лв. премия за сребърния медал от световното по борба
Чете се за: 01:47 мин.
Комаров: Сбъднах своя сън и мечтата си Комаров: Сбъднах своя сън и мечтата си
Чете се за: 03:25 мин.
Жените пак отсрамиха родната борба Жените пак отсрамиха родната борба
Чете се за: 04:52 мин.

Водещи новини

Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят - крачката към мир в Близкия изток е постигната (ОБЗОР)
Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят - крачката...
Чете се за: 10:55 мин.
По света
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените? Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда в село Николово Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда в село Николово
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Властта подава ръка на София заради кризата с боклука, кметът...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Разпити, нови камиони и доброволци: София търси изход от кризата с...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:02 мин.
По света
В очакване на Нобеловия лауреат за мир
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ