Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Според протестиращите в София и във Варна не трябва да има възможност насилниците да се измъкват с условни присъди, призовават и за създаването на адекватна зоополиция

Стотици граждани излязоха на протест срещу жестокостта над животните в София и във Варна.

Протестиращите настояват за законови промени, които да гарантират справедливи наказания за насилниците.

Според тях не трябва да има възможност те да се измъкват с условни присъди.

Друга промяна, за която призовават, е създаването на адекватна зоополиция, която активно да разследва подобни случаи на насилие.

Само тази година публично известни станаха няколко случая, които предизвикаха обществено недоволство - убийството на кучето Мая, което беше прегазено умишлено, както и случаят на Габриела и Красимир, които с особена жестокост убиха десетки животни за пари.

"Направиха се промени, но не е достатъчно. На този етап всеки, който убие по най-бруталния начин животно, може да вземе условна присъда или пробация и да не лежи един ден в затвора. Каузата е една - да спрем насилието над животни. Те нямат глас, но имат нас, ние сме техните очи и уши", коментира Методи Димитров.

"Законовите промени в НПК да бъдат адекватни и реални. Няма да оставим нещата така, тези злосторници да имат чувство за безнаказаност. Ще протестираме", допълни Стефан Курдов.

