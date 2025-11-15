"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните

Според протестиращите в София и във Варна не трябва да има възможност насилниците да се измъкват с условни присъди, призовават и за създаването на адекватна зоополиция
Стотици граждани излязоха на протест срещу жестокостта над животните в София и във Варна.
Протестиращите настояват за законови промени, които да гарантират справедливи наказания за насилниците.
Според тях не трябва да има възможност те да се измъкват с условни присъди.
Друга промяна, за която призовават, е създаването на адекватна зоополиция, която активно да разследва подобни случаи на насилие.
Само тази година публично известни станаха няколко случая, които предизвикаха обществено недоволство - убийството на кучето Мая, което беше прегазено умишлено, както и случаят на Габриела и Красимир, които с особена жестокост убиха десетки животни за пари.
"Направиха се промени, но не е достатъчно. На този етап всеки, който убие по най-бруталния начин животно, може да вземе условна присъда или пробация и да не лежи един ден в затвора. Каузата е една - да спрем насилието над животни. Те нямат глас, но имат нас, ние сме техните очи и уши", коментира Методи Димитров.
"Законовите промени в НПК да бъдат адекватни и реални. Няма да оставим нещата така, тези злосторници да имат чувство за безнаказаност. Ще протестираме", допълни Стефан Курдов.