"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните

Стотици граждани излязоха на протест срещу жестокостта над животните в София и във Варна.



Протестиращите настояват за законови промени, които да гарантират справедливи наказания за насилниците.

Според тях не трябва да има възможност те да се измъкват с условни присъди.

Друга промяна, за която призовават, е създаването на адекватна зоополиция, която активно да разследва подобни случаи на насилие.

Само тази година публично известни станаха няколко случая, които предизвикаха обществено недоволство - убийството на кучето Мая, което беше прегазено умишлено, както и случаят на Габриела и Красимир, които с особена жестокост убиха десетки животни за пари.