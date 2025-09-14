БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Увеличава се броят на децата с дигитална зависимост у нас
Исторически успех за България в турнира за Купа...
Нова катастрофа между автомобил и камион, който мие улица в София

Алекс Христов от Алекс Христов
У нас
По данни на общината, камионът е бил спрял на червен сигнал на светофар, когато отзад го блъска автомобил с 19-годишен водач

Втора катастрофа между автомобил и камион, който мие улица в София само в рамките на 48 часа. Инцидентът е от тази сутрин на кръстовището между булевардите 'Константин Величков" и "Възкресение".

По данни на общината, камионът е бил спрял на червен сигнал на светофар. Отзад го блъска автомобил с 19-годишен водач. Няма пострадали, щетите са само материални. По неофициална информация в колата е намерен балон от райски газ.

Зрител на "По света и у нас" сигнализира за нередности в миенето на улици в София. На видео, изпратено до редакцията на "По света и у нас", се вижда как при миене на платно на булевард "Евлогий и Христо Георгиеви" тази нощ. Около камиона няма поставени сигнални светлини или знаци. Припомняме, че малко преди полунощ на 12 септември лек автомобил се вряза челно в камион на чистотата на бул Цариградско шосе. Камионът мил част от платното в насрещното.

#София #катастрофа

