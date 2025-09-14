БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Увеличава се броят на децата с дигитална зависимост у нас
Чете се за: 03:55 мин.
Исторически успех за България в турнира за Купа...
Чете се за: 02:00 мин.

Двойно повече туристи е имало по Южното Черноморие през този летен сезон

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
По-ниските цени в края на сезона са сред мотивите за родните туристи да продължават да ходят на море и през септември

Между 15 и 20% повече туристи са посрещнали курортите по Южното Черноморие тази година в сравнение с предишната. От бранша оценяват летния сезон като успешен и казват, че два пъти повече българи са избрали да почиват на море на юг от Бургас.

По-ниските цени в края на сезона са сред мотивите за родните туристи да продължават да ходят на море и през септември.

"Това е най-хубавият сезон – краят на сезона, когато хората са усмихнати, щастливи, защото са изкарали хубаво лято. И ние сме така. Като ги погледнете всички са усмихнати. Да кажем довиждане на морето. Въпросът не е какво е времето, а с кого си в това време", каза Таня Попова.

Хотелиерите отчитат двоен ръст на почиващите.

"Най-накрая може би българският турист разбра, че реално нашето Черноморие е наистина чисто и добро. Имаме и доста допълнителни атракции - хората могат да отидат на разходка с лодка, могат да отидат до Маслен нос - най-чистата вода в Европа, могат да се качат на джип сафари, могат да отидат на Бегликташ", коментира Николай Николов, хотелиер в Приморско.

"Определено това беше един от най-силните сезони за последните няколко години. Тази година, традиционно, записванията бяха най-вече от чешки, полски и словашки пазар. Също така български пазар. България може би е над 50% от туристите. Говорим за района около Приморско и на юг", заяви Владимир Маринов, Регионална туристическа камара Бургас.

Мартин от Чехия избира Приморско за лятната си почивка повече от 25 години. И вече прави планове да се върне догодина.

"Посещавал съм и други български курорти за по ден-два, но винаги се връщам в Приморско, защото остана в сърцето ми", каза Мартин Духон, турист от Чехия.

В Созопол къщите за гости са пълни през целия сезон.

"Харесва им архитектурата на Стария град, забележителностите, има семейства, които всяка година идват и казват, че това е едно чудесно кътче на земята", коментира Димитринка Арабаджиева, собственик на къща за гости в Созопол.

В Слънчев бряг отчитат ръст на немския пазар. Засилен интерес има и от Великобритания, където включиха Несебър в топ 5 на туристическите дестинации.

"Има колеги и хотели, които ще работят и до средата на октомври. Подготовката за 2026 г. започна отдавна. Традиционно някои пазари започват да продават много от рано – Великобритания още от май месец цените са в продажба, да не говорим, че вече има запитвания да бъдат отворени цените за 2027 г.", каза Деница Бахарова мениджър на хотели в Слънчев бряг.

От бранша са настроени оптимистично и за следващото лято.

#Черноморие #летен сезон #туризъм

