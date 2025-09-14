Папата на 70: Понтифът празнува рождения си ден днес

Днес православният свят отбелязва Кръстовден - денят, в който молитвите се чуват и се слага началото на есента.

А католическият свят задно с папа Лъв 14 празнува неговия 70-ти рожден ден. В неделната си молитва папата благодари на Бог, роднините си и всички, които се молят за него.

От Ватикана съобщиха, че въпреки юбилея, графикът на папата е останал работен и не е планирано специално тържество. На площад Свети Петър се събраха богомолци, които издигнаха плакати с надпис "Честит рожден ден". Лъв 14-ти получи много рисунки от деца, изпратени по ватиканската поща, а посланикът на Съединените щати му подари лично шоколадова торта.