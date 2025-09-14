Местни избори в Германия: Първото предизвикателство за новото правителство

Местни избори в германския регион Северен Рейн-Вестфалия - по предварителните резултати най-много гласове печели Християндемократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц - 34%.

На второ място е Социалдемократическата партия с около 22%. След нея се нарежда крайнодясната Алтернатива за Германия с малко над 16% - това е близо 8-процентен скок от предните местни избори.

Политолози наблюдават с интерес резултатите не само защото това е най-населеният регион в страната. Той се счита за умален политически модел на цяла Германия. Канцлерът Фридрих Мерц също е роден там.