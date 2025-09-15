Слънце и дъжд в първия учебен ден

Днес над Централна и Източна България облачността ще е значителна, купесто-дъждовна и на места ще има валежи и гръмотевици.

Над Западна България ще е предимно слънчево, но следобед на места, главно в планините и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от север-северозапад, най-късно в Източна България, ще се усили и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са между 22° и 27°.

Над масивите от Западна България и над района на Централен Балкан облачността ще е значителна, купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.

По Черноморието преди обяд облачността ще е значителна, но ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево. Вятърът ще е умерен от изток-североизток, но постепенно ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 26-27°. Температурата на морската вода ще е около 24°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Във вторник ще бъде предимно слънчево, сутринта в източните райони ще има ниска слоеста облачност, а в отделни котловини ще е с намалена видимост. В сряда, облачността временно ще се увеличи и на изолирани места в северните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Вятърът от северозапад временно ще се усили, в Дунавската равнина ще е умерен. В четвъртък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува ниска облачност или мъгла.