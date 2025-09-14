В Турция излязоха на протест заради дело срещу опозицията

Над 50 000 души участваха днес в протестен митинг в турската столица Анкара против дело, което може да свали лидера на най-голямата опозиционна партия.

Съдът ще реши утре дали да провъзгласи лидерството на Народнорепубликанската партия за невалидно заради процедурни грешки на партийния конгрес.

Гласоподавателите протестират, че това е целенасочена атака на властта против опозицията. Демонстрантите поискаха оставката на президента Реджеп Ердоган. От опозиционната партия е и бившият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, срещу когото се води дело.