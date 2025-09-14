БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:30 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

В Турция излязоха на протест заради дело срещу опозицията

Христо Ценов
Всичко от автора
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази

Съдът ще реши утре дали да провъзгласи лидерството на Народнорепубликанската партия за невалидно заради процедурни грешки на партийния конгрес

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Над 50 000 души участваха днес в протестен митинг в турската столица Анкара против дело, което може да свали лидера на най-голямата опозиционна партия.

Съдът ще реши утре дали да провъзгласи лидерството на Народнорепубликанската партия за невалидно заради процедурни грешки на партийния конгрес.

Гласоподавателите протестират, че това е целенасочена атака на властта против опозицията. Демонстрантите поискаха оставката на президента Реджеп Ердоган. От опозиционната партия е и бившият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, срещу когото се води дело.

#Реджеп Ердоган #Турция #протест

Още от: САЩ

Американски военни изненадващо посетиха Беларус - наблюдават военните маневри с Русия
Американски военни изненадващо посетиха Беларус - наблюдават военните маневри с Русия
Задържаният за убийството на Чарли Кърк не сътрудничи на властите Задържаният за убийството на Чарли Кърк не сътрудничи на властите
Чете се за: 00:52 мин.
Връчиха наградите "Еми" Връчиха наградите "Еми"
Чете се за: 02:30 мин.
Тръмп предупреди Нетаняху "да внимава" след израелския удар в Катар Тръмп предупреди Нетаняху "да внимава" след израелския удар в Катар
Чете се за: 01:20 мин.
Марко Рубио пристигна на посещение в Израел Марко Рубио пристигна на посещение в Израел
Чете се за: 01:22 мин.
Прокуратурата ще повдигне 3 обвинения на задържания за убийството на Чарли Кърк Прокуратурата ще повдигне 3 обвинения на задържания за убийството на Чарли Кърк
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ) С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в Полша и Румъния МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в Полша и Румъния
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
На добър час! За първи път през училищния праг (СНИМКИ) На добър час! За първи път през училищния праг (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Галерия
Стабилизиране на пазара отчитат от Комисията по стокови борси
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Вдъхновяващите истории: Момчето на колело, помагало на...
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
