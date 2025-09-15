БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп предупреди Нетаняху "да внимава" след израелския удар в Катар

Диана Симеонова
Израелският премиер определи съюза със САЩ като "траен колкото камъните в Стената на плача"

Снимка: БТА
Американският президент Доналд Тръмп предупреди израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, че трябва да "внимава" след неотдавнашния израелски въздушен удар по Катар, насочен срещу ръководството на Хамас.

"Те трябва да бъдат много, много внимателни. Трябва да направят нещо по отношение на Хамас. Но Катар е велик съюзник на Съединените щати. Много хора не знаят това. Затова Израел и всички останали трябва да бъдем внимателни", посочи той.

Тръмп коментира пред репортери, че Катар е "велик съюзник" на Съединените щати. Американският държавен секретар Марко Рубио в момента е на посещение в Израел. Очаква се днес той да разговаря с Нетаняху.

Tелевизия Си Ен Ен съобщи, че израелският министър-председател ще представи на Рубио потенциални планове за анексиране на Западния бряг, като се позова на анонимни израелски източници.

В неделя Нетаняху определи израелско-американския съюз като "толкова силен, толкова траен, колкото камъните в Стената на плача, които току-що докоснахме".

