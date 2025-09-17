Депутатите обсъждат петия вот на недоверие към правителството

Петият вот на недоверие към правителството влиза за обсъждане в парламента.



Вотът на недоверие е за провал на кабинета "Желязков" в секторите "Вътрешна сигурност" и "Правосъдие".

Според вносителите - 59 народни представители от "Продължаваме Промяната" - "Демократична България", МЕЧ и АПС, провалът води до задълбочаване на проблема със завладяната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани.

От "Възраждане" и "Величие" вече обявиха, че ще подкрепят вота.

Гласовете им са по-малко от необходимите 121, за да свалят кабинета.

Гласуването ще се проведе не по-рано от 24 часа след приключването на дебата.

В Народното събрание ще отбележат и Деня на София с кръводарителска акция. Инициативата е на Комисията по здравеопазване и е под патронажа на председателя на парламента Наталия Киселова.