Убийството на Чарли Кърк: Прокуратурата иска смъртна присъда за заподозрения

Прокуратурата на щата Юта ще поиска смъртно наказание за заподозрения за убийството на активиста Чарли Кърк.

На 22-годишния Тайлър Робинсън са повдигнати общо седем обвинения, включително за възпрепятстване на правосъдието и манипулиране на свидетели.

Според прокуратурата убийството е било извършено при утежняващи вината обстоятелства, тъй като Кърк е бил взет на прицел заради политическите си възгледи.

Стрелецът е знаел, че на мястото присъстват деца, които може да видят с очите си как се отнема човешки живот, изтъква американската прокуратура.

Робинсън се изправи пред съда за първи път. Съдия Тони Граф прочете обвинителния акт и насрочи следващото заседание за 29 септември.