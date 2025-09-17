БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Убийството на Чарли Кърк: Прокуратурата иска смъртна присъда за заподозрения

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Запази

На 22-годишния Тайлър Робинсън са повдигнати общо седем обвинения

Убийството на Чарли Кърк: Прокуратурата иска смъртна присъда за заподозрения
Слушай новината

Прокуратурата на щата Юта ще поиска смъртно наказание за заподозрения за убийството на активиста Чарли Кърк.

На 22-годишния Тайлър Робинсън са повдигнати общо седем обвинения, включително за възпрепятстване на правосъдието и манипулиране на свидетели.

Според прокуратурата убийството е било извършено при утежняващи вината обстоятелства, тъй като Кърк е бил взет на прицел заради политическите си възгледи.

Стрелецът е знаел, че на мястото присъстват деца, които може да видят с очите си как се отнема човешки живот, изтъква американската прокуратура.

Робинсън се изправи пред съда за първи път. Съдия Тони Граф прочете обвинителния акт и насрочи следващото заседание за 29 септември.

#Чарли Кърк #заподозрян #задържан #смъртна присъда #убийство

Последвайте ни

ТОП 24

Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
1
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
4
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Отлична реколта от грозде - цената на виното обаче ще върви нагоре, пресмятат производители
5
Отлична реколта от грозде - цената на виното обаче ще върви нагоре,...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
6
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: САЩ

Доналд Тръмп и Мелания пристигнаха във Великобритания
Доналд Тръмп и Мелания пристигнаха във Великобритания
Стрелецът по Чарли Кърк получи официални обвинения, грози го смъртна присъда Стрелецът по Чарли Кърк получи официални обвинения, грози го смъртна присъда
Чете се за: 01:17 мин.
Двама младежи са вдигнали дрона, който прелетя над правителствени сгради във Варшава Двама младежи са вдигнали дрона, който прелетя над правителствени сгради във Варшава
Чете се за: 03:00 мин.
Обиколка с карета, банкет и сделки за милиарди: Лондон ще се опита да очарова Тръмп с кралски блясък Обиколка с карета, банкет и сделки за милиарди: Лондон ще се опита да очарова Тръмп с кралски блясък
Чете се за: 04:47 мин.
Учение на НАТО в Гренландия Учение на НАТО в Гренландия
Чете се за: 00:42 мин.
Втори венецуелски плавателен съд е ударен от САЩ, жертвите са три Втори венецуелски плавателен съд е ударен от САЩ, жертвите са три
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Петият вот на недоверие към правителството влиза за обсъждане в парламента
Петият вот на недоверие към правителството влиза за обсъждане в...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Отбелязваме празника на София Отбелязваме празника на София
Чете се за: 01:40 мин.
Регионални
Доналд Тръмп и Мелания пристигнаха във Великобритания Доналд Тръмп и Мелания пристигнаха във Великобритания
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Вземете връхна дреха и чадър - ще ви трябват Вземете връхна дреха и чадър - ще ви трябват
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Санкции за Русия: Какво обеща Урсула фон дер Лайен на Тръмп
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Убийството на Чарли Кърк: Прокуратурата иска смъртна присъда за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
18 000 се включиха в антиправителствен протест в Братислава
Чете се за: 00:27 мин.
По света
ЕК обсъжда санкции спрямо Израел заради войната в Газа
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ