Богдан Богданов: Правителството не си върши работата и е крайно време да си ходи

Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Правителството не си върши работата и е крайно време да си ходи. Това каза в „Денят започва“ депутатът от ПП–ДБ Богдан Богданов по повод петия пореден вот на недоверие към правителството.

Той подчерта, че грешки в ключови сектори вече водят до реално обедняване на българите и нарастващо обществено напрежение:

„Проблемите с правораздаването засягат всяка една област — от здравеопазване, през водните кризи, до вътрешния ред. Това правителство е неспособно да се справи с ключови теми“.

„Темата правосъдие и вътрешен ред засяга всички сектори. Проблемите с неефективното правораздаване и политическите репресии показват, че правителството използва репресивните органи, за да удовлетворява свои политически или бизнес щения“, каза още той.

Според него МВР не работи ефективно. Не навсякъде, но има конкретни фрапиращи случаи. А това руши доверието на обществото.

На критиките, че вотът е обречен и губи парламентарно време, Богданов отговори:

„Ние се надяваме все повече хора да прогледнат, че това правителство е вредно – и това вече се случва. С действията си искаме да сменим порочните политики и начина, по който се взимат решения. Центърът на властта не може да е изместен извън Министерския съвет“.

