Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото и ислямски призиви

49-годишният мъж в продължение на три месеца е излъчвал на честота 430,7Мhz съобщение, което имитира оповестяването на Националната система за ранно предупреждение, конкретно - за опасност от радиоактивно замърсяване.

В същия период мъжът многократно е разпространявал и ислямски религиозен призив към молитва.

След съвместните действия на служители на отдел „Икономическа полиция“ от варненската полиция и на Комисията за регулиране на съобщенията, нарушителят и идентифициран и задържан.

Към момента той не е криминално проявен, но нееднократно е отправял и заплахи за живота и здравето на друг мъж и семейството му.

При претърсванията са открити и иззети пет радиостанции, два мобилни телефона, лаптоп, USB памети и друга техника.

Деянието се характеризира с голяма доза дързост и цинизъм, подчертават от варненската полиция.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Варна.



