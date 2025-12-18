БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 01:57 мин.
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото и ислямски призиви

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
У нас
задържан варненец излъчвал радиоефира заплахи заблуждаващи сигнали
Снимка: ОДМВР – Варна
49-годишният мъж в продължение на три месеца е излъчвал на честота 430,7Мhz съобщение, което имитира оповестяването на Националната система за ранно предупреждение, конкретно - за опасност от радиоактивно замърсяване.

В същия период мъжът многократно е разпространявал и ислямски религиозен призив към молитва.

След съвместните действия на служители на отдел „Икономическа полиция“ от варненската полиция и на Комисията за регулиране на съобщенията, нарушителят и идентифициран и задържан.

Към момента той не е криминално проявен, но нееднократно е отправял и заплахи за живота и здравето на друг мъж и семейството му.

При претърсванията са открити и иззети пет радиостанции, два мобилни телефона, лаптоп, USB памети и друга техника.

Деянието се характеризира с голяма доза дързост и цинизъм, подчертават от варненската полиция.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Варна.

#заплахи #сигнали #Варна

