БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Алианс за права и свободи": Практически е...
Чете се за: 02:22 мин.
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Депутатите приеха промени в Кодекса на труда за гъвкаво работно време

bnt avatar logo от Елена Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Политика
Запази

166 депутати подкрепиха промените на второ четене

Снимка: БТА
Слушай новината

Без дебат на второ четене депутатите приеха промени в Кодекса на труда.

До сега в Кодекса на труда беше предвидена възможност родителите на деца, ненавършили осем години, да работят с гъвкаво работно време. С промените се дава възможност от това да се възползват и родителите (осиновителите) на деца до 12 години.

Първоначално се предвиждаше това да важи само за лятната ваканция, но сега на второ четене се прие възможността за гъвкаво работно време през цялата година.

Законопроектът беше приет със 166 гласа "за". Против гласуваха 9, а "въздържал се" отново 9.

Промените ще влязат в сила сред обнародването им в Държавен вестник.

# Народно събрание #Кодекс на труда

Последвайте ни

ТОП 24

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
2
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
3
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
4
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали директно в телефона на директора
5
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали...
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ
6
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
3
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
4
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
5
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: У нас

НА ЖИВО: МЕЧ на консултации при президента
НА ЖИВО: МЕЧ на консултации при президента
АПС след консултациите: Проведохме конструктивен разговор с президента АПС след консултациите: Проведохме конструктивен разговор с президента
Чете се за: 01:00 мин.
Производителят на бебешка каша отрича твърденията на БАБХ за завишен арсен Производителят на бебешка каша отрича твърденията на БАБХ за завишен арсен
Чете се за: 04:07 мин.
Протест пред парламента срещу промените в Семейния кодекс Протест пред парламента срещу промените в Семейния кодекс
Чете се за: 02:02 мин.
Живи корали задържаха митническите служители на "Капитан Андреево" Живи корали задържаха митническите служители на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:52 мин.
"Алианс за права и свободи": Практически е невъзможно съставянето на кабинет в този парламент "Алианс за права и свободи": Практически е невъзможно съставянето на кабинет в този парламент
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: МЕЧ на консултации при президента
НА ЖИВО: МЕЧ на консултации при президента
Чете се за: 00:30 мин.
Политика
"Алианс за права и свободи": Практически е невъзможно съставянето на кабинет в този парламент "Алианс за права и свободи": Практически е невъзможно съставянето на кабинет в този парламент
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
Чете се за: 01:57 мин.
Борба
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото и ислямски призиви Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото и ислямски призиви
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Първите осем изтребителя F-16 се представят официално в авиобаза...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запален руски танкер при безпилотна атака, има жертни и ранени
Чете се за: 00:35 мин.
По света
НА ЖИВО: Депутатите приеха промени в Кодекса на труда за гъвкаво...
Чете се за: 00:50 мин.
Политика
Задържаният директор на 138-о училище е уволнен, започват проверки...
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ