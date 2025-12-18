БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Депутатите приеха окончателни промените в Семейния кодекс

Чете се за: 03:42 мин.
Политика
Депутатите приеха промени в Кодекса на труда за гъвкаво работно време

Снимка: БТА
На второ четене депутатите приеха промени в Кодекса на труда, с които родителите (или осиновителите на деца) до 12 годишна възраст вече ще имат право на гъвкаво работно време.

Парламентът прие на второ четене и промени в Семейния кодекс, свързани със споделеното родителство.

Без дебат депутатите приеха на второ четене промени в Кодекса на труда. Така вече родителите на деца до 12-годишна възраст имат възможност за гъвкаво работно време през цялата година. Между първо и второ четене беше вкарано и предложение това да се случва освен лятната ваканция и цялата година.

Освен това депутатите разгледаха в зала и приеха на второ четене и промени в Семейния кодекс, които предизвикаха и остра обществена реакция.

В крайна сметка съдът ще продължи да решава за споделеното водителство и да преценява дали родителите ще имат еднакви права според техните компетентности и спрямо това кое е най-добре за детето. Също така депутатите не приеха отчуждаването от родител, както и възможността за преразглеждане на родителските права при непоследователно изпълнение на съдебна заповед. Също така не беше прието и предложението децата да прекарват определен брой дни при определен родител.

Деница Сачева, ГЕРБ-СДС: "Ние наистина трябва да търсим разумния баланс, с който от една страна да направим крачка напред и да намерим къде е златната среда. Факт е, че трябва да се борим с отчуждаващото поведение, но факт е и понастоящем, както е в законодателството, да се случва това, предоставя и доста субективизъм."

Лариса Савова, "Величие": "Част от текстовете , внесени по Семейния кодекс не са родени в съдебната практика или в реална работа с деца и семейства. Те са писани, лобирани и финансирани от заинтересовани групи. Правото на връзка с двамата родители не може да бъде изразено в числа, нито регулирано чрез санкции. Детето не е калкулатор, родителските права не са счетоводна таблица."

Цвета Рангелова, "Възраждане": "Няма и следа за онези текстове. Няма и презумцията за споделеното водителство. Към днешна дата важно е, че всичко отново е в ръцете на съда. Оставили сме тази важна преценка да продължи да прави това. При преценка на всички важни обстоятелства."

Александър Рашев, ИТН: "Ние приехме възможност съдът да постановява споделено родителство между двамата родители, когато и двете страни са поискали да упражняват родителските права. При спор между родителите съдът може да постановява след като анализира родителския капацитет."

Вижте повече в прякото включване на Елена Николова.

