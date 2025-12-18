Демонстрации около парламента заради Семейния кодекс

Днес Народното събрание се очаква да гласува промени в Семейния кодекс, предизвикали както подкрепа, така и протести. Във връзка с това около парламента се провеждат и от двете страни. Сутринта се проведе демонстрацията в подкрепа на предложените промени, а противниците предстои да се съберат.

В 8:00 часа на площад „Д-р Желю Желев“ започна демонстрация в подкрепа на измененията в Семейния кодекс. Любомир Петков, един от организаторите, обясни мотивите за инициативата:

„В България от десетилетия съществува проблемът с упражняване на родителските права след раздяла на двамата родители. Често децата се използват като средство за изнудване и те стават жертва на родителските войни, които се водят. Смятаме, че с приемането на новия семейен кодекс много от проблемите ще бъдат разрешени“, обясни Любомир Петков.

Промените предвиждат въвеждането на споделено родителство и мерки срещу родителското отчуждаване на децата.

„Това ще внесе повече спокойствие след раздяла и децата ще имат възможност да имат и мама, и тати в своя живот. Много от тях може дори да не разберат точно, че е имало проблем“, каза той.

По думите му предложените промени са отдавна очаквани.

Очаква се по-късно през деня да започне и демонстрация против измененията в Семейния кодекс.

Вижте повече в прякото включване на Варсен Такворян.