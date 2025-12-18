БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Психологът Иван Игов: Камерите в училище не решават проблема с насилието, трябва работа с децата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Запази

Какво е емоционалното и социално въздействие от психологическата травма върху децата и техните родители?

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Случаят със скритите камери в тоалетните на столичното 138-о училище повдигна много въпроси, както за това защо са поставени устройствата там, така и какво е емоционалното и социално въздействие от психологическата травма върху децата и техните родители.

"Това отвсякъде звучи неправилно. Като че ли има някакъв нездрав интерес в цялата работа. Да оставим и законовите разпоредби, според които в такива помещения не бива никъде, още повече в училище, където има деца и малолетни, да има такива камери. От друга страна, най-общо казано въпросът с камерите в училище е доста щекотлив, защото с вкарването на все повече и повече техника, се намалява всъщност работата с децата. Просто директорите, самото училище, аз слушах какво говорят и преподаватели в училището, които са много доволни, че камери има навсякъде. По някакъв начин тези хора смятат, че камерите ще им свършат тяхната възпитателна работа и няма нужда да работят с децата, например, срещу насилието, да има такива програми и проекти, такива политики в училище, защото ние имаме камери. Така, че въпросът с камерите не решава въпроса с това, че наистина трябва да се работи с проблема с насилието, а всички знаем, че в училище, особено в тоалетните, вътре в сградата на училището, е кризисно място", каза в студиото на "Денят започва" Иван Игов, детски психолог.

Той е категоричен, че между учителите и децата трябва да се изгради доверие.

"Ако в училището има доверие, дете, което е било жертва на някакъв вандалски акт или акт на насилие в тоалетните, а искам да ви кажа, че съм се сблъсквал със случаи, където деца, особено от малките класове, цял ден стискат и не ходят в тоалетната от страх, че някои от батковците или каките там, могат по някакъв начин да се изгаврят с тях. Това става голям проблем и винаги е бил проблем, само за него не се е говорило. Така че камерите, както казахме, няма нищо да решат, а ще решат програми, проекти, които са свързани с насилието и разбира се, възможността децата в училище да имат доверие. И когато нещо там се случва, не да си мълчат, защото много често ги е срам, много често се чувстват неудобно от това, което се случва, а да има на кого да отидат, да кажат и да се вземат съответните мерки, разбира се."

Иван Игов е категоричен, че понякога самите ученици не осъзнават какво причиняват на другите.

"Децата пробват границите, особено в тинейджърска възраст, когато и настроенията, и емоциите, когато нямаш добре развито чувство на емпатия, не разбираш добре това, което причиняваш. Виждали сме достатъчно такива кадри - на другия, какво коства за него или за другите деца. Така, че те пробват границите, а работата на възрастните, особено в училище, е да им кажат къде са тези граници, както и да им върнат една обратна връзка за това, какво чувстват другият, какво означава. Едно тормозено дете може да бъде извадено от тази ситуация и дори другите деца да започнат да му помагат. Децата са много чувствителни, само трябва да им кажем как да го направят. А за съжаление, ние казваме, сложихме камери, значи всичко вече е наред."

#задържан директор #камери в тоалетните #138-о училище #иван игов #психолог

Последвайте ни

ТОП 24

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
2
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали директно в телефона на директора
4
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
5
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ
6
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
4
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
5
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: Общество

Нов филм на БНТ: Започнаха снимките на "Коледни агенти"
Нов филм на БНТ: Започнаха снимките на "Коледни агенти"
Меденки и писма: Как украински ученици подкрепят военните на страната си Меденки и писма: Как украински ученици подкрепят военните на страната си
Чете се за: 01:45 мин.
Студенти, участвали в антиправителствените протести, създадоха инициатива "СТОП" Студенти, участвали в антиправителствените протести, създадоха инициатива "СТОП"
Чете се за: 02:45 мин.
Двойно са поскъпнали шивашките, обущарските и ключарските услуги през последната година Двойно са поскъпнали шивашките, обущарските и ключарските услуги през последната година
Чете се за: 03:22 мин.
Цените на храните: Най-голямо е поскъпването при краставиците, пилешкото месо и хляба Цените на храните: Най-голямо е поскъпването при краставиците, пилешкото месо и хляба
Чете се за: 02:42 мин.
Българка покори Южния полюс след 110 километра преход със ски Българка покори Южния полюс след 110 километра преход със ски
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

АПС и МЕЧ на консултации при президента днес
АПС и МЕЧ на консултации при президента днес
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Промени в Закона за НСО влизат за първо четене в комисия в парламента Промени в Закона за НСО влизат за първо четене в комисия в парламента
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запален руски танкер при безпилотна атака, има жертни и ранени Запален руски танкер при безпилотна атака, има жертни и ранени
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Задържаният директор на 138-о училище е уволнен, започват проверки на камерите в софийските училища Задържаният директор на 138-о училище е уволнен, започват проверки на камерите в софийските училища
Чете се за: 06:35 мин.
У нас
Психологът Иван Игов: Камерите в училище не решават проблема с...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Венецуела поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Европейските лидери обсъждат използването на замразени руски активи...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Първите осем изтребителя F-16 се представят официално в авиобаза...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ