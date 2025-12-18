Европейските лидери обсъждат използването на замразени руски активи за помощ на Украйна

Европейските лидери ще решават дали да използват замразените руски активи за помощ на Украйна.

Днес започва двудневна дискусия, в която ще участва и украинският президент Володимир Зеленски. По-голямата част от замразените 210 милиарда евро са под контрола на организация, базирана в Белгия – "Юроклиър". Досега страната, както и други държави членки на Европейския съюз, бяха против използването на тези средства.

Ако няма допълнително финансиране, Киев ще остане без средства в рамките на месеци, коментира Би Би Си. Руската федерация предупреди Европа да не използва замразените активи. Страната заведе дело срещу "Юроклиър" в Москва.