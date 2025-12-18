БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Европейските лидери обсъждат използването на замразени руски активи за помощ на Украйна

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Запази

Двудневната дискусия започва днес с участието на президента Володимир Зеленски

украйна руски обстрел хиляди домакинства останаха без отопление вода
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Европейските лидери ще решават дали да използват замразените руски активи за помощ на Украйна.

Днес започва двудневна дискусия, в която ще участва и украинският президент Володимир Зеленски. По-голямата част от замразените 210 милиарда евро са под контрола на организация, базирана в Белгия – "Юроклиър". Досега страната, както и други държави членки на Европейския съюз, бяха против използването на тези средства.

Ако няма допълнително финансиране, Киев ще остане без средства в рамките на месеци, коментира Би Би Си. Руската федерация предупреди Европа да не използва замразените активи. Страната заведе дело срещу "Юроклиър" в Москва.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Чухме сигнали от Москва, че се готви за война и през следващата година. Това не са сигнали само към нас. Важно е партньорите ни да видят това."

#"Юроклиър" #замразени руски активи #войната в Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
2
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали директно в телефона на директора
4
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
5
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ
6
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
4
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
5
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: Русия

Запален руски танкер при безпилотна атака, има жертни и ранени
Запален руски танкер при безпилотна атака, има жертни и ранени
Усилията за мир в Украйна: В очакване на срещата на върха на ЕС в Брюксел Усилията за мир в Украйна: В очакване на срещата на върха на ЕС в Брюксел
Чете се за: 01:45 мин.
ЕП гласува забрана за вноса на руски природен газ ЕП гласува забрана за вноса на руски природен газ
Чете се за: 03:57 мин.
Забрана за внос на руски газ в ЕС Забрана за внос на руски газ в ЕС
Чете се за: 04:15 мин.
Ройтерс: Саудитска компания влиза в надпреварата за чуждестранните активи на "Лукойл" Ройтерс: Саудитска компания влиза в надпреварата за чуждестранните активи на "Лукойл"
Чете се за: 01:52 мин.
Все по-близо до мир: Продължава седмицата на интензивни преговори за Украйна Все по-близо до мир: Продължава седмицата на интензивни преговори за Украйна
Чете се за: 05:37 мин.

Водещи новини

АПС и МЕЧ на консултации при президента днес
АПС и МЕЧ на консултации при президента днес
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Промени в Закона за НСО влизат за първо четене в комисия в парламента Промени в Закона за НСО влизат за първо четене в комисия в парламента
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Европейските лидери обсъждат използването на замразени руски активи за помощ на Украйна Европейските лидери обсъждат използването на замразени руски активи за помощ на Украйна
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Първите осем изтребителя F-16 се представят официално в авиобаза „Граф Игнатиево“ Първите осем изтребителя F-16 се представят официално в авиобаза „Граф Игнатиево“
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Венецуела поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Нов филм на БНТ: Започнаха снимките на "Коледни агенти"
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Ръководителите на ДАНС, НСО и „Гранична полиция“ на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запален руски танкер при безпилотна атака, има жертни и ранени
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ