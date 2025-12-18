Европейските лидери обсъждат използването на замразени руски активи за помощ на Украйна

Двудневната дискусия започва днес с участието на президента Володимир Зеленски
Европейските лидери ще решават дали да използват замразените руски активи за помощ на Украйна.
Днес започва двудневна дискусия, в която ще участва и украинският президент Володимир Зеленски. По-голямата част от замразените 210 милиарда евро са под контрола на организация, базирана в Белгия – "Юроклиър". Досега страната, както и други държави членки на Европейския съюз, бяха против използването на тези средства.
Ако няма допълнително финансиране, Киев ще остане без средства в рамките на месеци, коментира Би Би Си. Руската федерация предупреди Европа да не използва замразените активи. Страната заведе дело срещу "Юроклиър" в Москва.
Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Чухме сигнали от Москва, че се готви за война и през следващата година. Това не са сигнали само към нас. Важно е партньорите ни да видят това."