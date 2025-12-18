АПС и МЕЧ на консултации при президента днес

Пореден кръг от консултациите при президента. Румен Радев ще приеме „Алианс за права и свободи“ и МЕЧ. Разговорите са насрочени за 10.00 и 11.30 часа.

Вчера на консултации с президента бяха БСП – „Обединена левица“ и ИТН. И двете партии обявиха, че не виждат възможност за ново правителство в 51-вото Народно събрание. Намерения за предрочни избори заявиха вече и от „Възраждане“, ДПС – „Ново начало“, ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, които също бяха на разговори на „Дондуков“ 2 по-рано през седмицата.

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на мащабните протести в цялата страна. Можете да гледате срещите на държавния глава на живо по БНТ.